Google indexeert links naar WhatsApp-gesprekken (ook privégroepen)

Uitnodigingen voor groepsgesprekken op WhatsApp, in de vorm van een link, worden geïndexeerd door de Google-zoekmachine. Dat houdt in dat die groepen via de machine gevonden kunnen worden. Dat geldt voor open groepen, maar ook voor groepen die afgezonderd zouden moeten zijn.

WhatsApp-groepen vindbaar via Google

Dat schrijft Motherboard. Journalist Jordan Wildon deelde zijn ontdekking op Twitter. Daardoor zijn de groepen dus ook buiten de chatdienst om beschikbaar. Dat is niet vreemd, aangezien de links gebruikt worden om mensen ook buiten de app om uit te nodigen voor de groep. Motherboard heeft een aantal opmerkelijke groepen gevonden. Denk dan aan groepen waarin porno gedeeld wordt of een groep vol met leden van ngo’s geaccrediteerd door de VN. Na het toetreden had de redactie toegang tot alle telefoonnummers.

Groepsadmins kunnen een link naar zo’n groep ongeldig verklaren, maar dan wordt er alleen een nieuwe link aangemaakt. Het betekent niet dat de oude link dan meteen niet meer werkt. Voordat je een groepslink deelt, waarschuwt WhatsApp wel dat je die alleen met mensen mag delen die je vertrouwt. Een vertegenwoordiger van Facebook, het moederbedrijf van de app zegt hier alleen over dat wanneer mensen niet willen dat privégroepen publiekelijk toegang zijn, ze de links dus ook niet op openbare plekken moeten delen.

Google heeft officieel niet gereageerd op het probleem, maar een medewerker laat wel op Twitter weten dat dit is wat Google nou eenmaal doet: pagina’s indexeren van links die op het internet staan. Dat is hoe een zoekmachine werkt, welke zoekmachine dan ook. Gebruikers kunnen altijd contact opnemen met Google om te voorkomen dat een bepaalde pagina opduikt in de zoekresultaten; daar heeft Google een hulppagina voor in het leven geroepen. WhatsApp heeft wel eens vaker last van zaken waar de privacy in het geding komt.