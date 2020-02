Google Stadia komt naar smartphones van Samsung, Razer en Asus

Google heeft bekendgemaakt dat mensen met toestellen van Samsung, Asus en Razer voortaan gamestreamingdienst Google Stadia kunnen gebruiken. Daardoor is de exclusiviteit voor Pixel-telefoons verdwenen. Je moet wel een recent uitgebracht toestel hebben om toegang te krijgen.

Google Stadia op toestellen van Samsung, Asus en Razer

De gamestreamingdienst zal vanaf 20 februari naar de verschillende smartphones komen, waardoor ook mensen zonder Pixel-telefoon dus onderweg of thuis moeten kunnen gamen op hun telefoon. We hebben hieronder de lijst met smartphones overgenomen.

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy Note10 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy Note10+ Samsung Galaxy S8 Active Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy Note8 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S9+ Razer Phone Samsung Galaxy Note9 Razer Phone 2 Samsung Galaxy S10 ASUS ROG Phone Samsung Galaxy S10E ASUS ROG Phone II Samsung Galaxy S10+

Het gaat in totaal dus om negentien nieuwe apparaten. Het is mooi om te zien dat Google Stadia ook naar toestellen komt die zich al volledig toegelegd hebben op gaming, waardoor het plaatje wederom compleet is. Wanneer je de Stadia-app op één van deze smartphones hebt staan, dan zul je voortaan de optie voor gamen op dit scherm gepresenteerd zien worden. Je hebt dan dus geen Chromecast Ultra meer nodig om de beschikbare spellen te kunnen spelen. Verder moet je er rekening mee houden dat je de Stadia-controller wel via usb-c moet aansluiten, maar er zijn al een hoop bluetoothcontrollers die je draadloos kunt gebruiken.