Sinds het verbod vanuit de Amerikaanse overheid mogen Amerikanen geen zaken meer doen met een groot aantal Chinese bedrijven. Huawei is hier ook de dupe van. Google mag geen Android leveren, waardoor Huawei voor de Mate 30 Pro gekozen heeft voor een open source-versie van Android. De telefoon heeft hierdoor ook geen Google-apps. Dit kost Google uiteraard ook veel geld en het Amerikaanse bedrijf heeft daarom een verzoek ingediend bij de Amerikaanse overheid om toch zaken te mogen doen met Huawei, zo meldt Heise.de

Vandaag de dag mag Huawei geen nieuwe Android-telefoons op de markt brengen. Wel worden modellen die al op de markt verschenen waren nog voorzien van de juiste updates. Huidige gebruikers van Huawei-telefoons hoeven zich dan ook geen zorgen te maken. Sinds de ban hebben de huidige toestellen gewoon updates gekregen. De problemen zijn dan ook met name voor nieuwe toestellen, zoals de Mate 30 Pro en de aankomende P40 Pro. De nieuwe toestellen draaien op een open source-versie van Android zonder Google-apps.

Nog geen uitspraak

Er is nog geen uitspraak op het verzoek van Google geweest. Als Google toestemming krijgt om Android te mogen leveren aan Huawei, dan is het mogelijk dat de Chinese fabrikant ook hier weer nieuwe toestellen met Google-apps op de markt gaat brengen. Mogelijk wil Huawei echter helemaal niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven en stopt het met Android en andere Google-diensten. Later krabbelde het bedrijf toch weer enigszins terug van dit statement. De Chinese fabrikant werkt ondertussen ook aan een eigen besturingssysteem. Eerder gaf Google nog aan dat het niet verstandig is dat gebruikers van de Mate 30 Pro zelf aan de slag gaan met installatiebestanden van Google-apps vanuit onbetrouwbare bronnen.