Google: download niet zelf Google-apps op nieuw Huawei-toestel

Er is nog steeds een handelsverbod als het gaat om Amerikaanse bedrijven richting het Chinese Huawei. Dat brengt de telefoonmaker in een moeilijk pakket. Het betekent dat het geen Google-apps als Gmail, de Play Store of Maps mag gebruiken. Nu adviseert Google de consument geen omwegen te gebruiken om deze apps alsnog op hun nieuwe Huawei-toestel te zetten.

Google en Huawei

Google heeft op de Android Help Community een blog gepubliceerd waarin wordt uiteengezet hoe het allemaal is gelopen met de Chinese telefoonfabrikant na het handelsverbod. “Het betekent voor Google dat het is verboden om met Huawei te werken aan nieuwe modellen telefoons. Ook het leveren van Gmail, Maps, YouTube, Play Store en andere apps om te pre-loaden of downloaden op deze toestellen is verboden,” zo schrijft Google.

Vooral dat laatste gedeelte is hierin belangrijk. Dat deze apps niet voorgeïnstalleerd mochten worden, dat was wel bekend. Dat echter überhaupt het downloaden van de Google-apps voor problemen zorgt, dat is iets nieuwers. Google blijkt veel vragen te krijgen over nieuwe Huawei-toestellen, die na het handelsverbod zijn ontwikkeld en daardoor niet Google Maps, de Play Store en andere Google-apps kunnen gebruiken.

Sideloaden

Google geeft aan dat gebruikers geen Google-apps moeten gaan sideloaden, wat betekent dat je de apps niet via bijvoorbeeld het internet moet downloaden. Je dient hiervoor namelijk eerst toestemming te geven om applicaties buiten de Play Store te downloaden. Je geeft hierbij een stukje veiligheid weg: immers sta je op het punt om iets te downloaden dat niet is goedgekeurd voor die specifieke telefoon en hierdoor kunnen ook andere applicaties die je downloadt virussen of andere narigheid installeren. Je geeft hiermee officieel aan dat je Google niet verantwoordelijk acht voor applicaties die je niet binnen zijn beveiligde omgeving hebt verkregen.

Het is een terecht advies, want juist nu hackers weten dat mensen met Huawei-toestellen op zoek zullen gaan naar de veelgebruikte Google-applicaties, is de kans groot dat er malafide apps in omloop raken die je telefoon meer slecht zullen doen dan goed. Google schrijft: “Vanwege de restricties van de overheid zijn Huawei-toestellen die na 16 mei 2019 aan het publiek werden aangeboden niet door ons beveiligingsproces gegaan en is er geen Play Protect voorgeïnstalleerd. Dat betekent dat ze ‘ongecertificeerd’ zijn en niet de mogelijkheid krijgen om van Google’s apps en diensten gebruik te maken.

Veiligheid

Bovendien zijn de buiten de Play Store verkregen apps van Google niet betrouwbaar: “We staan het niet toe dat deze diensten werken op toestellen die ongecertificeerd zijn, omdat de veiligheid in het gedrang kan zijn.“ Google mag van de Amerikaanse overheid nog wel meewerken aan veiligheidsupdates voor de Google-apps op de huidige Huawei-toestellen.