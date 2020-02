Hands-on OnePlus Concept One: smartphone met ‘onzichtbare camera’

Tijdens CES heeft OnePlus een speciale smartphone gepresenteerd, met ‘onzichtbare camera’s’: de OnePlus Concept One-smartphone. De cameralenzen zijn normaal niet zichtbaar en komen pas tevoorschijn wanneer de camera-applicatie geopend wordt. Hoe onzichtbaar zijn die camera’s nou echt?

Smartphones zijn inmiddels zo normaal, dat ze van goede huize moeten komen om nog echt bijzonder gevonden te moeten worden. Je kunt als fabrikant de beste specs in je apparaat stoppen en de mooiste schermen hebben, het is en blijft hetzelfde ding, met dezelfde functionaliteit. Daarom is het goed om te zien dat er de laatste tijd wat andere designs voor en elementen aan smartphones toegevoegd worden. Veel fabrikanten investeren in opvouwbare telefoons, terwijl OnePlus in dit geval naar iets heel anders kijkt.

OnePlus x McLaren

De Chinese fabrikant houdt er al jaren een samenwerking met McLaren op na. Beide bedrijven staan in het teken van snelheid, dus de match lijkt perfect te zijn. De samenwerking heeft al geresulteerd in speciale edities van normale smartphones, maar dit keer is er dus ook een concepetsmartphone gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens CES 2020, in januari van dit jaar. De nadruk ligt hier niet alleen op het design en zijn unieke elementen, ook heeft het Chinese bedrijf een bijzonder trucje uitgehaald met de camera’s die achterop zitten.

De cameralenzen aan de achterkant worden verborgen door dynamisch, elektrochroom glas en worden pas zichtbaar als de camera in gebruik is. Deze oplossing noemt het bedrijf ‘elektronische CMF’. Dat betekent dat je in dit geval een egale, zwarte streep naar beneden ziet lopen wanneer iemand de smartphone van achteren bekijkt. Dat komt het design ten goede, aangezien het niet onderbroken wordt door elementen die verder losstaan van het toestel. Gelukkig kan dit ook een praktisch nu hebben.

Elektrochroom glas

Het glas van de OnePlus Concept One maakt gebruik van organische deeltjes om de transparantie ervan te veranderen. Op die manier kan het glas dat de cameralenzen bedekt binnen luttele momenten veranderen van zwart naar volledig helder. Wanneer de camera niet in gebruik is, is de hele achterkant van de telefoon effen en glad. Het speciale glas biedt ook een praktisch voordeel: het functioneert als een ingebouwde polarisatiefilter. Hierdoor kunnen gebruikers ook bij grote lichtsterkte scherpe en meer gedetailleerde foto’s maken.

De onzichtbare camera van de OnePlus Concept One is grondig getest en gemeten op snelheid. De OnePlus Concept One heeft 0,7 seconden nodig om het glas te laten overgaan van heel donker naar volledig helder – dat is sneller dan de camera zelf nodig heeft om zichzelf te activeren. Die snelheid is uniek in de branche – en gebruikt weinig tot geen stroom. Het OnePlus-team testte bijna acht maanden lang meer dan honderd verschillende opties om tot de best mogelijke combinatie van looks, snelheid en stroomverbruik te komen.

Natuurlijk verdwijnen de cameralenzen niet echt, maar zitten ze dus achter een extra, dun laagje materiaal. Hetzelfde soort materiaal ben je misschien al eens eerder tegenkomen in bijvoorbeeld het vliegtuig. De ramen van de Boeing 787 Dreamliner hebben bijvoorbeeld hetzelfde soort materiaal, waarmee je binnen enkele seconden het raam kunt verduisteren. Ook het panoramisch dak van de McLaren 720S-sportauto (wie heeft hem niet?) heeft zulk soort glas aan boord, waarmee de zon in dit geval dus tegengehouden wordt.

In de praktijk

Ondanks het feit dat de smartphone in zijn huidige vorm niet op de markt uitgebracht wordt, is het wel interessant om de telefoon even vast te houden en kort te gebruiken. Dat hebben we de afgelopen week kunnen doen op het Nederlandse hoofdkantoor van OnePlus. Daar hebben we de OnePlus Concept One uitgeprobeerd en hebben we gekeken in hoeverre het elektrochrome glas de lenzen inderdaad verbergt. Mogelijk komt de technologie wel naar de OnePlus-smartphones toe, maar daar is op dit moment niets over bekendgemaakt.

En ja, we kunnen concluderen dat het extra laagje zijn best doet om de cameralenzen te verbergen. Het gaat hem zelfs erg goed af. Wanneer je de OnePlus Concept One-smartphone normaal vasthoudt en iemand kijkt naar de achterkant, dan zie je geen enkele camera zitten. De achterkant is strak en egaal en je ziet meteen wat dan de waarde van dit aspect is. Het oogt heel mooi, terwijl je niets hoeft in te leveren op de kwaliteit of mogelijkheden van de fotocamera’s op het toestel (de kwaliteit is vergelijkbaar met de OnePlus 7T-serie).

Spelen met licht

Echter, wanneer je de telefoon in een (toegegeven, ietwat vreemde) hoek houdt tegen het licht aan, dan kun je er nog steeds doorheen kijkt. Je ziet dan de omranding van de drie cameralenzen, omdat het licht er dan perfect op valt. Maar meer dan dat is het eigenlijk niet. Je kunt het hieronder op de foto bekijken wat je dan precies meekrijgt. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat dit design er prima voor zorgt dat de camera’s inderdaad onzichtbaar zijn, waardoor in elk geval de achterkant een mooie, ontzettend strakke vormgeving heeft.

Natuurlijk kun je je afvragen wat het praktische nut is van het verbergen van de camera’s. Die is er niet. Het is een middel waarmee OnePlus zich prima kan onderscheiden van de concurrentie, terwijl het nog steeds een smartphone-ervaring kan aanbieden die we gewend zijn van het merk. Natuurlijk kun je de laag inzetten als speciale filter, waarmee je bijzondere foto’s kunt maken (beweging wordt dan troebel weergeven, terwijl de omgeving eromheen heel scherp is), maar dat is dan extra functionaliteit voor de cameramodule.

Dan hebben we nog andere onderdelen van het design, zoals de enkele, gouden onderdelen en de achterkant die gemaakt is van okergeel papaya-leer. Het zijn elementen die de smartphone uniek maken, die doen terugverlangen naar een tijd waarin OnePlus vaker opmerkelijke of toffe achterkantjes aan zijn smartphones toevoegde. Je kunt je ook hier afvragen of het iets is dat op de langere termijn goed blijft (leer kan kapotgaan en vies worden), maar dat het er bijzonder en heel gaaf uitziet, staat in elk geval buiten kijf.

De OnePlus Concept One-smartphone

Of de techniek nou wel of niet bruikbaar is en of die nou wel of niet naar andere OnePlus-smartphones komt, de OnePlus Concept One-smartphone doet precies waar hij voor bedoeld is: een concept presenteren waar we mogelijk enthousiast over kunnen worden. Qua design ziet het er heel cool en ontzettend netjes afgewerkt uit, maar over het praktisch nut kun je nog wat langer discussiëren. De Chinese fabrikant laat hiermee in elk geval zien dat het meer in huis heeft dan alleen de nieuwste specs aanbieden binnen de nieuwe phone.