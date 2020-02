Hands-on Samsung Galaxy S20-serie: veel, meer, meest

De Samsung Galaxy S20-serie is deze week officieel onthuld. In dit artikel schrijven we over onze eerste indrukken met de drie toestellen. Dit keer krijgen we er inderdaad meteen drie: de reguliere Galaxy S20, de Galaxy S20+ en natuurlijk de grootste en uitgebreidste van de drie: de Galaxy S20 Ultra.

Je kunt er de klok op gelijk zetten: aan het begin van het nieuwe jaar presenteert Samsung zijn nieuwste Galaxy S-modellen, ongeveer twee weken voordat de Mobile World Congress-beurs van start gaat (tenminste, normaal gesproken). Dit jaar is het ook niet anders. Wat dit jaar wél anders is, is het aanbod. We krijgen niet twee, maar drie toestellen om later deze maand uit te kiezen. Hoewel de drie toestellen allemaal hun eigen aspecten hebben, hebben ze in de basis een serie specificaties die met elkaar overeenkomen.

Beeldverversing is belangrijk

Hoewel de displays niet allemaal even groot zijn, hebben ze wel allemaal dezelfde resolutie: 3200 bij 1440 pixels. De schermen zijn lang en smal en hebben een kleine frontcamera in het midden, achter het scherm, zitten. Hoewel het niet de eerste keer is dat de frontcamera zo gepositioneerd wordt, is die wel mettertijd steeds kleiner geworden. Daarnaast is er een verversingssnelheid van 120 Hz: dat betekent 120 beeldjes per seconde, terwijl de gemiddelde smartphone het tegenwoordig nog steeds doet met 60 Hz aan boord.

Het aantal Hertz op een smartphone lijkt steeds belangrijker te worden. Het is in elk geval een nieuwe manier waarop fabrikant hun spierballen laten zien, sinds bijvoorbeeld OnePlus en Razer smartphones op de markt brachten met minimaal een 90 Hz-scherm. Hoe sneller de beeldverversing, hoe mooier de beelden over het scherm bewegen. Dat is vooral belangrijk bij video’s en videogames, aangezien bewegende beelden daarin centraal staan. Videogames moeten dergelijke modi wel ondersteunen.

Verder zien we dat alle drie de Samsung Galaxy S20-modellen de Samsung Exynos 990-chipset aan boord hebben. Dat is de nieuwste processor die Samsung zelf ontwikkeld heeft. Hij is sneller en meer capabel dan zijn voorganger natuurlijk, maar de vraag is of je dergelijke verschillen in de praktijk merkt. Smartphones vandaag de dag zijn ongeloof snel en krachtig, maar het gros van de gebruikers maakt daar in principe weinig tot geen gebruik van. De cijfers presenteren is mooi voor Samsung, maar echt nodig is het cijfergeweld niet.

Software en interface

Het betekent wel dat je gegarandeerd een soepele en zeer snelle ervaring zult hebben wanneer je straks één van de Samsung Galaxy S20-modellen in huis haalt. Er zijn op dit moment weinig smartphones die echt heel veel sneller zijn, totdat er natuurlijk telefoons met de Qualcomm Snapdragon 865 op de markt komen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook al heel snel. Apps opstarten vormt vanzelfsprekend geen probleem (dat mag ook eigenlijk niet meer) en de Android-interface loopt echt als een zonnetje op deze hardware.

De aanwezige software op heel de lijn is gelukkig OneUI 2.0, dat gebaseerd is op Android 10. En dat is heel fijn, aangezien Android 10 momenteel de meest recente Android-versie is die je op je smartphone kunt krijgen. Samsung is de laatste jaren veel sneller met het uitbrengen van hun eigen softwareschil, waardoor we niet meer lang op updates hoeven te wachten. Ook betekent het dat nieuwe toestellen meteen de nieuwste softwareversies krijgen. Ook goed om te weten: je mag nog twee jaar op Android-updates rekenen.

Belangrijkste verschillen Galaxy S20-toestellen

Uiteraard zijn er ook veel verschillen aanwezig tussen de drie Samsung Galaxy S20-toestellen. In het onderstaande overzicht hebben we ze opgesteld. Zo kun je snel zien wat je voor welke prijs straks in huis haalt.

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Display 6,2-inch 6,7-inch 6,9inch Opslagruimte 128 GB 128 GB 128 of 512 GB Werkgeheugen 8 GB (4g) of 12 GB (5g) 8 GB (4g) of 12 GB (5g) 12 GB (4g) of 16 GB (5g) Camera’s 12-megapixel (hoofdcamera), 64-megapixel (telelens) en 12-megapixel (ultragroothoeklens) 12-megapixel (hoofdcamera), 64-megapixel (telelens) en 12-megapixel (ultragroothoeklens), Time of Flight-sensor 108-megapixel (hoofdcamera), 48-megapixel (telelens), 12-megapixel (ultragroothoeklens), Time of Flight-sensor Camera-opties 3x optische zoom, 30x digitale zoom, video’s in 8k 3x optische zoom, 30x digitale zoom, video’s in 8k, diepte meten 10x optische zoom, 100x digitale zoom Frontcamera 10-megapixel 10-megapixel 14-megapixel Accu 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Prijs (vanaf) 899 euro 1099 euro 1349 euro

Samsung Galaxy S20-serie is veilig en saai

Hoe spectaculair het ook allemaal lijkt en hoe mooi de toestellen ook zijn, we kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken dat het allemaal een beetje veilig en zelfs saai aanvoelt. Ja, de camera’s worden steeds beter; ja, de schermen worden steeds groter; ja, de accu’s kunnen meer energie vasthouden. Maar wat is nou echt een factor waar we zo enthousiast van worden dat we eigenlijk niets liever willen dan een toestel uit de Samsung Galaxy S20-serie? Heel eerlijk: die zijn we niet echt tegengekomen in onze (korte) tijd met de smartphones.

Natuurlijk zijn al die cijfers mooi. En het staat buiten kijf dat deze toestellen een ontzettende goede fotografie-ervaring aanbieden, zeker als je voor het duurste model in de serie gaat. Maar tegelijkertijd merken we dat we er toch niet zo enthousiast van worden als vroeger. Het voelt allemaal aan als overkill. Er zijn altijd mensen die het beste van het beste willen hebben, ongeacht de prijs. Maar de gemiddelde consument kan of wil niet kiezen tussen een (korte) vakantie of een smartphone. Het loopt zo wel een beetje de spuigaten uit.

Dan hebben we het nog niet eens over het design gehad. De cameramodule is opvallend, maar daar is ook alles mee gezegd. Over de bouwkwaliteit zijn we zeer te spreken, maar qua design is het moeilijk om enthousiast te worden over een ontwerp dat alweer een paar jaar oud is. De glazen sandwich oogt niet meer zo futuristisch en die frontcamera is leuk, maar ook niet meer nieuw. Bovendien springen de kleurenopties er ook niet uit. Fijn dat er bijvoorbeeld blauw en roze is, maar de gekozen kleuren laten een flauwe nasmaak achter.

Voorlopige conclusie

We gaan niet claimen dat de Samsung Galaxy S20-serie drie slechte toestellen heeft. Integendeel. Dat zal ook blijken wanneer we er later deze maand meer tijd mee besteden voor de onvermijdelijke recensie. Echter, de toestellen voelen saai en veilig aan, spreken niet tot de verbeelding met de kleurenopties en hebben allerlei high-end functies waar Jan met de pet waarschijnlijk niet op zit te wachten. Voor wie maakt Samsung tegenwoordig deze smartphones: voor de concurrentie, zichzelf of de consument? Wij vrezen het antwoord…