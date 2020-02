Hands-on Samsung Galaxy Z Flip: enthousiasmerende vouwtelefoon

De Samsung Galaxy Z Flip is de tweede vouwtelefoon van het Zuid-Koreaanse merk, die qua design lijkt op een ouderwetse klaptelefoon van weleer. Het is een bijzondere smartphone, juist omdat die zo normaal aanvoelt wanneer je hem uitgeklapt in je handen hebt.

Nee, over het design en de formfactor van de Samsung Galaxy S20-serie zijn we niet zo te spreken. Maar de Samsung Galaxy Z Flip trekt onze aandacht meteen wanneer we hem voor het eerst vasthouden. Wanneer je de telefoon opvouwt, dan is het een klein doosje dat doet denken aan een Gameboy Advance SP en anders wel een make-updoosje. Daardoor moet die prima in je broekzak passen. Eenmaal uitgeklapt verrast het toestel eigenlijk meteen door als een normale, redelijke high-end smartphone aan te voelen.

Twee schermen

De Samsung Galaxy Z Flip is voorzien van twee schermen. Binnenin zit een riant scherm van 6,7-inch, terwijl we aan de buitenkant een display van 1,1-inch zien zitten. Op dat kleine display aan de buiten kun je zien of er notificaties zijn, bijvoorbeeld. Ook kun je dat schermpje gebruiken als viewfinder voor de hoofdcameramodule die aan de buitenkant van de opvouwbare smartphone zit. De resolutie van het kleine display bedraagt 300 bij 112 pixels, terwijl het grote scherm een maximale resolutie heeft van 2636 bij 1080 pixels.

Het scherm aan de binnenkant is natuurlijk één van de twee belangrijkste elementen van de Samsung Galaxy Z Flip, naast het scharnier. De resolutie schreeuwt misschien niet high-end, maar hij is wel veel hoger dan de 720p-resolutie van de Motorola Razr. De vergelijking met dat toestel is zo gemaakt, omdat het allemaal typische vouwtelefoons zijn, met een horizontaal vouwbaar scherm waar de vouwlijn in het midden zit. Een vouwlijn die je overigens goed ziet zitten en mogelijk zelfs mettertijd een doorn in het oog kan vormen.

Desondanks heeft het kleurrijke oled-scherm een pixeldichtheid van 425 pixels per inch. Dat is niet net zo hoog als een gemiddeld Galaxy S-toestel, maar ook weer niet zo lang als een gemiddelde midranger. Het valt er lekker tussenin. In de praktijk merk je er echter weinig van, aangezien de beelden op het scherm scherp en gedetailleerd ogen. Ook de kleuren komen goed tot nu recht, terwijl bewegende beelden soepel gepresenteerd worden. Er is zelfs ondersteuning voor HDR10+ aanwezig, voor een breder kleurenbereik.

Er zijn nog wel wat opvallende elementen aanwezig. Zo zien we een dikke rand aan de zijkanten, maar dat is om het scherm te beschermen, Ook voelt het display zelf anders aan dan we normaal gewend zijn. Over het scherm zit namelijk een dunne laag dat Samsung Ultra Thin Glass noemt. We kunnen ons niet voorstellen dat je glas daadwerkelijk buigen kunt, dus het zal net even iets anders zijn dan het glas dat we doorgaans kennen. Desondanks is het toestel meer dan prima in gebruik te nemen; het voelt beter aan dan het scherm van de Fold.

Onder de motorkap

We hoeven nog niet te verwachten dat opvouwbare smartphones uitgerust worden met technische specificaties waar we u tegen zeggen, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de halfjaarlijkse high-end modellen. Dat gezegd hebbende zijn we ook niet geheel ontevreden, hoor. Onder de motorkap zit namelijk een Qualcomm Snapdragon 855+-processor, het high-end model van eind 2019. Hij wordt vergezeld door 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. In beide gevallen is dat veel meer dan gemiddeld voor Android-telefoons.

Dat betekent dat de Samsung Galaxy Z Flip op zichzelf een prima smartphone is met hardware die voor een soepele en snelle ervaring zorgt. En dat merk in het gebruik: apps openen snel en de interface reageert nergens traag. Zo is het bijvoorbeeld tof om de Flex Mode te gebruiken. Met deze modus deelt het scherm zichzelf op in tweeën, waardoor beide delen eigen functies presenteren. Denk bijvoorbeeld aan een camera: bovenin zie je de viewfinder, terwijl je onderaan alle opties voor het maken van de foto gepresenteerd krijgt.

Net zoals op de Samsung Galaxy Fold kun je je voorstellen dat er een hoop opties beschikbaar zijn straks als het om multitasken aankomt. Dat kan natuurlijk nu ook al op de meeste smartphones met een recente versie Android aan boord, waar je onder bijvoorbeeld WhatsApp hebt staan en bovenin YouTube. Bij de Z Flip werkt het toch net even anders, aangezien je het onderste deel op tafel kunt leggen, terwijl het bovenste deel op je gezicht gericht staat. Niemand heeft dit echt nodig, maar het is wel fijn dat als het er is, het goed werkt.

Dan hebben we nog het scharnier. Scharnieren voor opvouwbare smartphones zijn ingenieuze bouwwerken, die een hoop taken op zich nemen. Ze moeten ervoor zorgen dat je de telefoon in meerdere standen kunt zetten, dat die überhaupt op te vouwen is én dat er geen rotzooi tussenkomt. Dat laatste wordt gedaan door de toevoeging van kleine borstels, zoals je die ook in bijvoorbeeld Dyson-stofzuigers tegenkomt. Die borstel vegen kleine stofdeeltjes weg, zodat ze er niet tussen komen te zitten. Of dit werkt, bekijken we graag in de review.

Voorlopige conclusie

We zijn heel enthousiast over de Samsung Galaxy Z Flip. Het is typisch zo’n product dat we niet nodig hebben, maar dat wel nieuw leven kan blazen in de gestagneerde smartphonemarkt. Het grootste compliment is dat het erop lijkt dat de Z Flip functioneert als een normale smartphone wanneer je hem uitgeklapt hebt. Je levert weinig in op het gebied van prestaties in vergelijking met high-end smartphones en krijgt er een toffe formfactor voor terug. Of dit toestel ook op de langere termijn bevalt, bekijken we later in de recensie.