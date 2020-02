Honor 9X Pro en View 30 Pro zonder Google-diensten aangekondigd

Honor heeft tijdens een evenement in Barcelona twee nieuwe smartphones gepresenteerd: de Huawei 9X Pro en de View 30 Pro. Allebei de telefoons moeten het zonder geldige Google-licentie doen, waardoor je dus geen toegang hebt tot Google Play — maar wel tot de AppGallery van moederbedrijf Huawei.

Honor 9X Pro zonder Google-diensten

De Honor 9X Pro beschikt over de 7nm Kirin 810 AI-processor, een 48-megapixelcamera (drie stuks) en een FullView Display van 6,59-inch. De Kirin 810 AI-processor draait op Huawei’s nieuwe computerarchitectuur om meer toepassingen in kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. De processor is de op maat gemaakte Mali-G52, die Kirin Gaming+ mogelijk maakt. Kirin Gaming+ geeft een soepelere game-ervaring, terwijl het Liquid Cooling System de hitteafvoer tijdens langdurige gameplay significant verbetert.

Via de Huawei AppGallery heeft de Honor 9X Pro toegang tot een scala aan apps op het gebied van health & fitness, entertainment, muziek en fotografie. Met dit beveiligde platform kunnen gebruikers apps installeren die een aanvulling vormen op hun slimme levensstijl. De 9X Pro is ook uitgerust met de Huawei Assistant, een virtuele assistent die het gebruiksgemak moet vergroten door het zoeken naar informatie makkelijker te maken en de toegankelijkheid van apps te vergroten. Gebruikers kunnen ook gebruik maken van de SmartCare-functie van de Huawei Assistant om toegang te krijgen tot een informatiecentrum over aandelen en sport. In dit informatiecentrum zijn 150 sportevenementen en meer dan 150 grote aandelenmarkten opgenomen. Bovendien kunnen gebruikers inzicht krijgen in hun agenda, het weer, gemiste gesprekken, telefoongebruik en dataconsumptie. Binnenkort volgen meer diensten in andere categorieën.

Huawei View 30 Pro met 5g

De Huawei View 30 Pro beschikt over 5g-technologie en de nieuwste Kirin 990-chipset. Hij wordt geleverd met een SuperSensing Triple Camera die bestaat uit een 40-megapixel Sony IMX600 Main Camera, een 12-megapixel Super Wide-Angle Camera met Cine-Lens en een 8-megapixel Telefotocamera.

Prijs en beschikbaarheid

De Honor 9X Pro zal vanaf maart 2020 beschikbaar zijn in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Egypte, Saoedi-Arabië en Maleisië met een adviesprijs van 249 euro. De Honor View 30 Pro zal binnenkort verkrijgbaar zijn. Het toestel zal als eerste beschikbaar zijn in Rusland.