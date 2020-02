Huawei komt in maart met de P40 Lite voor 300 euro

Als Huawei op 26 maart de nieuwe P40-smartphones lanceert, dan zit daar ook een toestel bij in een lagere prijsklasse. Het gaat om de Huawei P40 Lite, die van vier camera’s is voorzien en 299 euro kost.

Huawei P40 Lite

Gizmochina schrijft dat de Chinese telefoonmaker op 26 maart zoals traditie een Huawei P40, een Huawei P40 Pro en een Premium Edition van de P40 aankondigt. Dat doet het al jaren: vorig jaar kwam de P30 in maart en het jaar daarvoor de P20. Dat er nog een extra toestel komt, dat is nieuw. Het gaat bovendien niet helemaal om een gloednieuw toestel: Huawei P40 Lite is gebaseerd op de Huawei Nova 6 SE.

De telefoon heeft een 48MP-lens, een 120-graden 8MP-groothoeklens, een 2MP-macrolens en een dieptesensor van 2MP. De selfiecam is 16MP. Het is bovendien mogelijk om van een super-nachtmodus gebruik te maken en video’s te bewerken met behulp van kunstmatige intelligentie. Hoewel het toestel vrij laag is in prijs, krijg je hiervoor dus wel veel mogelijkheden om mooie foto’s en video’s te maken. De batterij is 4.200 mAh en er zit SuperCharge op, waarmee het toestel in 30 minuten op 70 procent batterijkracht zou moeten zitten.

Kirin 810-chipset

Huawei P40 Lite heeft een LCD-display met een perforatorgat in de linker bovenhoek. Het display is 6,4 inch met een full HD-resolutie van 1080 x 2310 pixels. Aan de binnenkant vind je een Kirin 810-chipset en 6GB werkgeheugen. Er zit bovendien 128 GB in aan opslag, maar dit kun je uitbreiden. De smartphone draait op Android 10 met de Huawei-schil EMUI 10 eromheen. Hoewel het een toestel is gebaseerd op een ouder model, is het niet het geval dat de Google-licentie nog van kracht is. Kortom, er zit geen Google Maps of Google Play Store op het toestel. Google adviseert er bovendien tegen om deze via omwegen toch op het toestel te installeren.

Huawei P40 Lite kost 299 euro en komt in Midnight Black, Sakura Pink en Crush Green. De telefoon gaat op 2 maart in de voorverkoop.