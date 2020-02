Huawei Mate 30 Pro vanaf morgen in Nederland verkrijgbaar

In september heeft Huawei de Mate 30 Pro gepresenteerd. Deze opvolger van de Huawei Mate 20 Pro kwam aanvankelijk niet naar Nederland toe. Dit vanwege de ban vanuit de Verenigde Staten, waardoor Huawei geen Android-licentie van Google mocht afnemen. Toch is het toestel wel op de markt verschenen, zonder Google-apps. En ook Nederland wordt nu niet vergeten, want morgen komt het toestel, in beperkte oplage, ook in Nederland uit.

De Huawei Mate 30 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Het toestel draait niet op de Google Mobile Services, maar komt met Huawei Mobile Services. Google diensten als Gmail en Google Maps zijn dus ook niet voorgeinstalleerd. Het toestel draait op Android 10 AOSP (Open source) met EMUI 10, de softwareschil van het bedrijf.

De Huawei Mate 30 Pro heeft een curved scherm van 6,53-inch, een Kirin 990-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Indrukwekkend is verder het quadcamera-systeem met een SuperSensing-camera van veertig megapixel, breedhoeklens van veertig megapixel, een telelens van acht megapixel en een 3d-camera. Het toestel heeft een batterij met een capaciteit van 4.500 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Mate 30 Pro in de kleur Space Silver is vanaf morgen exclusief verkrijgbaar in MediaMarkt Arena. De normale adviesprijs is 1099 euro. Tot en met 20 maart betaal je 999 euro voor het toestel. Hierbij ontvang je een flip-cover en een Huawei SuperCharge Wireless Charger cadeau. Geef je daarnaast je feedback binnen dertig dagen na aanschaf door over je gebruikerservaring (tot 19 april), dan krijg je daarnaast ook de Huawei Watch GT 2 cadeau.