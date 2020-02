Instagram op iPad: dit is waarom we nog geen applicatie gezien hebben

Instagram is inmiddels groter dan ooit, maar vooralsnog moeten gebruikers het nog altijd zonder een officiële iPad-applicatie doen. De ceo van het bedrijf heeft ondertussen uitgelegd waarom het zo is. Voorlopig hoeven we er in elk geval nog niet op de rekenen.

Ceo Adam Mosseri heeft afgelopen weekend antwoord gegeven op de vraag waarom Instagram nog geen officiële iPad-app heeft. Op dit moment heeft het bedrijf simpelweg de middelen niet voor het ontwikkelen van de iPad-app. Het team achter de dienst heeft nog genoeg te doen en al die handelingen leveren blijkbaar meer op dan het uitbrengen van een applicatie voor de tablet van Apple. Dat antwoord kun je terugvinden op Twitter, op het profiel van een The Verge-redactielid. Zijn letterlijke woorden zijn:

We’d like to build an iPad app, but we only have so many people, and lots to do, and it hasn’t bubbled up as the next best thing to do yet.