De meningen over de opvouwbare Motorola Razr zijn verdeeld. Een deel van de gebruikers roemt het toestel vanwege de nostalgie, terwijl veel media niet zo te spreken zijn over de nieuwe opvouwbare smartphone. Dit geldt met name voor de bouwkwaliteit en het bericht van vandaag helpt daar zeker niet aan mee. Zo heeft journalist Raymond Wong van Input nu te maken met een Motorola Razr waar de bovenste laag van het scherm los begint te raken.

De bovenste laag van het display begint los te raken ter hoogte van het scharnier. Hierdoor ontstaat er een luchtbel tussen de bovenste laag en het display zelf. Dit brengt niet alleen cosmetische schade met zich mee, maar ook de functie van het touchscreen is hiermee aangetast. Ter hoogte van de luchtbel is het touchscreen nauwelijks nog te gebruiken.

Hoe de luchtbel is ontstaan is op dit moment nog niet duidelijk. Volgens de journalist heeft hij het toestel niet laten vallen en is de Motorola Razr zeker niet nat geworden. Op dit moment heeft Motorola nog niet gereageerd op het incident. Het bericht van vorige week dat de Motorola Razr onmogelijk te repareren blijkt te zijn helpt ook niet mee in deze situatie. Laten we hopen dat het hier om een incident gaat en dat het geen structureel probleem van het toestel blijkt te zijn.

Klaptelefoon 2.0

De Motorola Razr is een opvouwbare smartphone die de nostalgie van de oude klaptelefoons weer terugbrengt. Dit keer echter met een scherm wat ook bij het scharnier doorloopt. Het toestel werd in november gepresenteerd.