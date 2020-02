Lenovo komt met nieuwe convertibles in ThinkPad-serie

Lenovo heeft vandaag de nieuwste toevoegingen aan de ThinkPad-serie gepresenteerd. Het bedrijf komt met nieuwe modellen in de T-, L- en X-serie. Naast verschillende laptops komt Lenovo met nieuwe Windows 10-convertibles. Hierbij tover je de laptop in een handomdraai om naar een tablet.

Lenovo ThinkPad X13 Yoga

In de X-serie komt Lenovo met de ThinkPad X13 Yoga. Dit model is straks onder andere verkrijgbaar met een 4k oled-scherm, Dolby Vision en Dolby Audio Speakers. Het Full HD-scherm van 500 nits is voorzien van een PrivacyGuard ePrivacy-display. Dit moet gebruikers beschermen tegen meekijkers. De ThinkPad X13 Yoga wordt geleverd met een 10e generatie Intel Core vPro-processor. De nieuwe convertible zal in Europa beschikbaar zijn vanaf eind mei 2020. De vanafprijs van de X13 Yoga is 1.199 euro.

Lenovo ThinkPad L13 Yoga

In de L-serie is er nu de nieuwe Lenovo ThinkPad L13 Yoga. Deze nieuwe serie is ontworpen om nog dunner en lichter te zijn dan andere modellen. Dit model beschikt over een 10e generatie Intel Core-processor en een 13,3″-beeldscherm in een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels. Verschillende configuraties zijn beschikbaar met 8 GB of 16 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB SSD’s aan boord. Deze serie heeft ondersteuning voor Wifi 6 en Cat 9 WWAN. De Lenovo ThinkPad L13 Yoga is inmiddels verkrijgbaar voor een vanafprijs van 899 euro.