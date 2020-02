LG lanceert nieuwe K-serie met quadcamera’s en 6,5″-scherm

LG heeft vandaag drie nieuwe smartphones in de K-serie gepresenteerd. Het gaat om de smartphones K61, K51S en K41S die allen zijn uitgerust met een quadcamera-systeem. Aan de specificaties te zien gaat het hier om toestellen in het budget- en lage middensegment. Alle drie de smartphones worden uitgerust met een 6,5″-scherm en een 4.000 mAh-batterij.

LG K61

Van de drie toestellen is de LG K61 het toestel met de beste specificaties. Deze heeft een 1080p-scherm, een 2,3 Ghz octa-core processor, 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. De hoofdcamera achterop heeft 48 megapixel. Verder is er een groothoeklens van acht megapixel, macrolens van twee megapixel en een dieptesensor van vijf megapixel aanwezig. Voorop vinden we een selfiecamera van zestien megapixel. Het toestel is voorzien van alle moderne connectiviteitsopties, heeft een dedicated Google Assistent-knop en ondersteunt ook DTS:X 3D. Bij lancering is de K61 verkrijgbaar in de kleuren Titanium, White en Blue.

LG K51S

De LG K51S heeft dezelfde processor als de K61, maar het scherm heeft een 720p-resolutie. Het toestel heeft 3 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. De hoofdcamera heeft 32 megapixel, de groothoek vijf megapixel, de macrolens twee megapixel en de dieptesensor ook twee megapixel. Verder heeft het toestel dezelfde opties als de K61. Bij lancering zijn de kleuren Titanium, Pink en Blue beschikbaar.

LG K41S

Dit toestel lijkt de goedkoopste van de drie te worden met een 2.0 Ghz octa-core processor, een 720p-scherm, 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen. De hoofdcamera heeft dertien megapixel, de groothoek vijf megapixel en de dieptecamera en macrolens beide twee megapixel. De overige connectiviteitsopties en mogelijkheden lijken hetzelfde te worden. Bij lancering is dit toestel verkrijgbaar in de kleuren Titanium, Black en White.

Prijs en beschikbaarheid

De drie nieuwe smartphones in de K-serie zullen in het tweede kwartaal van 2020 op de markt verschijnen. Eerst in Noord- en Zuid-Amerika, later ook in Europa. Prijzen en de exacte releasedatum voor ons land zijn op dit moment dan ook nog niet bekend.