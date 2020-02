LG V60 ThinQ 5G met Dual Screen-accessoire gepresenteerd

LG kondigt woensdag de LG V60 ThinQ 5G-smartphone aan. LG werkt voor de lancering in de eerste fase exclusief samen met KPN. In Nederland is het toestel begin maart exclusief verkrijgbaar via pre-order bij die provider. Het toestel is vanaf begin mei leverbaar.

Dit is de LG V60 ThinQ 5G

De LG V60 ThinQ 5G is uitgerust met twee camera’s aan de achterkant en een time of flight-sensor (ToF) met 64-megapixelcameralens voor het maken van scherpe en helderdere foto’s. Het toestel heeft ook een 13-megapixelgroothoeklens. Ook is dit het eerste LG-toestel dat video’s kan opnemen in 8k.

De vier nieuwe, hoogwaardige microfoons maken het mogelijk om geluidsopnames uit verschillende hoeken te maken. Ook heeft het toestel Voice Bokeh, een functie die onderscheid maakt tussen stemmen van gebruikers en achtergrondgeluiden. Hierdoor kunnen contentmakers zich focussen op waar het om gaat door overige ruis weg te filteren. Ook beschikt het toestel over de LG 3D Sound Engine, een audio verwerkingstechnologie die voor het eerst werd geïntroduceerd op LG oled-televisies. Hiermee wordt het type content herkend op beeld, waardoor de geluidsinstellingen automatisch aangepast kunnen worden.

De LG V60 ThinQ 5G heeft een 5000 mAh-batterij zodat je optimaal gebruik kunt maken van het 6,8-inch oled-display en de Dual Screen-accessoire. De smartphone is tevens uitgerust met de nieuwste Qualcomm-processors, namelijk de Snapdragon 865 Mobile Platform en Snapdragon X55 5G-modem.

Zowel de telefoon als het geüpgradede tweede scherm, dat we eerder zagen in de LG G8X, hebben een 20.5:9 ratio FHD+ P-OLED-display. Door de geribbelde achterkant heeft het toestel een betere grip. Bovendien kunnen gebruikers het 2.1-inch Cover Display van de LG Dual Screen zo instellen dat de belangrijkste informatie altijd in één oogopslag wordt weergegeven of dat het beeldscherm na tien seconden overgaat op het time-out scherm.

Prijs en beschikbaarheid

De LG V60 ThinQ 5G rolt vanaf begin volgende maand uit in de belangrijkste markten in Noord-Amerika, Europa en Azië. In Nederland is het toestel begin maart exclusief verkrijgbaar via pre-order bij KPN. Het toestel is vanaf begin mei leverbaar.

Specificaties op een rijtje:

LG V60 ThinQ 5G

Chipset: Qualcomm® Snapdragon 865 Mobile Platform with Snapdragon X55 5G Modem

Display: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Memory: 8GB RAM / 128GB or 256GB ROM / microSD (tot 2TB)

Camera: Rear: 64MP Standard (F1.8 / 0.8μm / 78˚) Pixel Binning to 16MP 13MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 117˚) Z Camera (ToF Receiver / Emitter) Front: 10MP Standard (F1.9 / 1.22μm / 72.5˚)

Battery: 5,000mAh

Operating System: Android 10

Size: 169.3 x 77.6 x 8.9mm

Weight: 214g

Network: 5G / LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC /USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

Biometrics: In-Display Fingerprint Sensor

Colors: Classy Blue, Classy White Others: Stereo Speaker / 4Ch Microphones / AI CAM / Google Lens /32-bit Hi-Fi Quad DAC / LG 3D Sound Engine / HDR10+ /Qualcomm Quick Charge™ 4+ / MIL-STD 810G Compliance /IP68 Water and Dust Resistance / LG Pay / FM Radio

LG Dual Screen