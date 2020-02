Om Google Stadia op je smartphone te gebruiken, dien je een controller te gebruiken. Met deze hack hoeft dat (gelukkig) niet meer. Hoewel virtuele controllers nooit een echte kunnen vervangen, is het wel fijn dat je nu niet verplicht bent er eentje aan te schaffen voor de gamestreamingdienst.

Google Stadia gebruiken zonder controller op je smartphone

Bovendien heb je ook helemaal geen extra applicatie nodig om gebruik te kunnen maken van de hack. Redditgebruiker SmashShock heeft namelijk een oplossing gevonden die zonder extra software werkt. De digitale controller verschijnt direct op je scherm, bovenop de interface van de game die je speelt. Daardoor wordt elke game op Stadia een touchscreen experience. Nee, een echte controller vervangt deze oplossing niet, maar het biedt wel een gemakkelijke oplossing aan voor de mensen die onderweg ergens gewoon even willen gamen.

De functie moet wel handmatig geactiveerd worden in de Chrome-browser op Android en wordt geïnstalleerd via een extensie voor de desktopversie van de Google-browser. Op deze GitHub-pagina vind je alle instructies voor de installatie, zodat je al snel aan de slag kunt met de controllerloze Google Stadia-ervaring. Het was wel een tijdje stil omtrent nieuws over Stadia, maar onlangs kwam in het nieuws dat er een aantal nieuwe games aankomen. Zo kun je onder meer later dit jaar vier games uit de Steamworld-serie verwachten voor de dienst.