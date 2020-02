Microsoft brengt gebundelde Office-app uit voor Android

In november werd de nieuwe Microsoft Office-app gepresenteerd voor Android. De nieuwe Office-app combineert de diverse apps als Word, Excel en Powerpoint in één en dezelfde app. Hierdoor hoef je niet steeds te wisselen. De nieuwe Office-app is vanaf vandaag beschikbaar voor Android-gebruikers.

Na maanden van testen heeft Microsoft de All-in-one app eindelijk uitgebracht voor Android. Waar je voorheen een eigen app voor ieder programma had, daar kun je nu direct binnen de app wisselen tussen de programma’s. Je start dus één app op waar je direct alle Office-functionaliteiten kunt vinden. Hier begin je in een soort centrale hub waar je niet alleen de verschillende programma’s van Microsoft kunt vinden, maar ook toegang hebt tot je OneDrive, documenten kunt scannen met Office Lens en QR-codes kunt scannen.

Nog niet voor tablets en Chromebooks

Alhoewel de Office-app nu volledig te gebruiken is voor Android, zitten er nog wel wat haken en ogen aan. Zo is de nieuwe Office-app nog niet geoptimaliseerd voor tablets en voor Chromebooks. Je kunt de app ook helemaal niet in landschapmodus gebruiken. De iOS-versie van de app laat ook nog op zich wachten. We mogen dan ook verwachten dat Microsoft ondertussen verder blijft werken aan de mobiele versie van Android. Hopelijk draagt het deze nieuwe opzet bij aan meer mobiele productiviteit.