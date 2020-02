Motorola onthult de nieuwe smartphone Moto G8 Power

Wereldwijd heeft Motorola 100 miljoen Moto G-smartphones verkocht. Om dit te vieren komt het bedrijf met de Moto G8 Power, een telefoon met een flinke batterij van 5.000 mAh en een hoofdcamera van 16MP. Het gaat om een vernieuwde versie van de eerder uitgegeven Moto G8.

Moto G8 Power

Het waterafstotende (maar dus niet waterdichte) toestel heeft een modern design met een 6,4-inch display. Het draait op Android 10 en belooft met een schone versie van het besturingssysteem te komen, maar wel met Moto Experiences. Hiermee kun je de telefoon besturen door het toestel te schudden of handgebaren te maken.

Het toestel is niet voorzien van de nieuwste en beste Snapdragon-chipset, maar van de Snapdragon 665 octa-core-processor. Moto G8 Power heeft een werkgeheugen van 4GB en qua opslag kun je 128GB gebruiken voor al je apps, muziek, foto’s en video’s.

5.000 mAh-batterij

De batterij van 5.000 mAh kan snelladen en volgens Motorola kun je er vervolgens 188 uur aan muziek mee streamen of 21 uur lang series kijken. Dat is een flinke bingesessie. Naast een krachtige batterij heeft de telefoon ook de nodige camerakracht. Het toestel telt vier camera’s, waaronder een hoofdcamera van 16MP.

Er zit ook een ultragroothoeklens in het toestel waardoor er 4 keer meer in beeld past dan in de normale modus. Zoomen kan het toestel ook dankzij de hoge resolutie telelens, waardoor je ook na het maken van een foto kunt inzoomen en veel details kunt zien met een hoge beeldkwaliteit.

Macro-fotografie

Je kunt close-ups maken met de Macro Vision-camera. Hiermee kun je 5x dichter bij het onderwerp komen en veel details van dichtbij op de foto zetten. Natuurlijk zit er aan de voorzijde van het toestel ook een camera. Motorola belooft hiermee scherpe, levendige foto’s die bij elk licht helder zijn.

Dankzij de dubbele stereoluidsprekers kun je zelfgemaakte video’s, maar ook Netflix kijken met vol geluid. Het geluid zou dankzij Dolby-audio zelfs 50 procent luider zijn.

Moto G8 Power verschijnt begin maart in Nederland. De adviesprijs is 229,99 euro.