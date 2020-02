Motorola Razr is heel complex en ‘onmogelijk te repareren’

De Motorola Razr heeft een complex ontwerp gekregen en daardoor zou het opvouwbare toestel moeilijk te repareren zijn. De Razr kan de laatste dagen niet echt rekenen op goed nieuws: mensen zetten vraagtekens bij de duurzaamheid en ook de eerste recensies zijn niet denderend.

Motorola Razr blijkt moeilijk te repareren

De website iFixt haalt smartphones en andere apparaten uit elkaar om te checken of gebruikers de telefoons zelf gemakkelijk zouden kunnen repareren. In sommige gevallen kan dat prima, maar in het geval van de Motorola Razr moet je het toch echt overlaten aan een expert. In de basis zijn opvouwbare smartphones natuurlijk al wat complexer dan reguliere varianten, omdat je rekening moet houden met bewegende onderdelen en de uitdagingen die daarbij horen. Foldables krijgen daardoor een lagere repareerbaarheidscore.

Desondanks is de review van iFixit van de Motorola Razr opvallend: het toestel krijgt namelijk de laagste score van 1 uit de 10. Op dezelfde schaal scoorde de Samsung Galaxy Fold een 2 uit de mogelijke 10 punten. Het grootste probleem heeft te maken met de hoeveelheid lijm die Motorola gebruikt heeft. Ook het feit dat je het toestel helemaal uit elkaar moet halen om de accu’s te verwisselen, helpt niet bij het behalen van een hoge score. Daarnaast is de usb-c-poort ook nog eens gesoldeerd aan het moederbord van de smartphone.