MWC 2020: ook Sony is niet aanwezig in Barcelona

Het coronavirus heeft veel effect op de techindustrie. Nu heeft ook Sony laten weten niet aanwezig te zijn tijdens MWC 2020. Eerder lieten LG, Nvidia en Amazon al weten niet naar de beurs te gaan, uit angst voor verspreiding van het nieuwe virus.

Sony niet aanwezig op MWC 2020

Sony heeft in een persbericht uitgelegd waarom het bedrijf afziet van deelname aan de beurs. Dit is een grote klap voor de organisatie, aangezien Sony vaak één van de grootste stands heeft op de beurs. Daardoor mis je in eens een grote aanwezigheid. Echter, het Japanse bedrijf heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Dat geldt voor de eigen medewerkers, maar ook voor klanten, partners en journalisten waar het zaken mee doet. Nu wordt het nieuwste Xperia-toestel onthuld via de YouTube-pagina van het bedrijf.

Het nieuwste Sony Xperia-toestel wordt de Xperia 5 Plus, als we de meest recente geruchten mogen geloven. De smartphone krijgt een oled-scherm van 6,6-inch, evenals drie camera’s achterop. Ook moet er een time-of-flight-sensor aanwezig zijn. Met die sensor kan beter diepte waargenomen worden, waardoor het bokeh-effect beter tot z’n recht komt. Verder moet er een 8-megapixelselfiecamera aanwezig zijn, evenals stereospeakers en een vingerafdrukscanner. De presentatie vindt ergens aan het einde van de maand plaats.