OnePlus 8-onthulling mogelijk alleen online door Coronavirus

Het gerucht gaat dat de onthulling van de nieuwe telefoon van OnePlus iets anders verlopen dan we gewend zijn. De nieuwe OnePlus 8 en OnePlus 8 Lite zouden mede door het Coronavirus een primeur krijgen via een online stream, in tegenstelling tot een evenement waar fans en journalisten bij zijn. Volgens OnePlus is dat echter niet zo. Tegen 9to5Google heeft het gezegd dat het offline lanceringsevenement niet is geannuleerd door het Coronavirus.

Geen lanceringsevenement voor OnePlus

Sterker nog, mogelijk is er überhaupt nog geen lanceringsevenement gepland. Het gerucht gaat dat de OnePlus 8 eind maart, begin april wordt onthuld. Op zich duurt dat nog wel even, maar we zien deze week steeds meer evenementen die in maart plaatsvinden in de problemen komen door het virus dat momenteel de wereld in zijn greep houdt.

Voorbeelden zijn Cisco Live in Melbourne, Time to Move-summit in Zwitserland, de marathon van Tokio en zelfs de formule 1-wedstrijd in Shanghai die pas in april plaatsvindt is tot nader order geannuleerd.

OnePlus heeft gezegd dat berichtgeving rondom het annuleren van een offline lanceringsevenement door het Coronavirus niet klopt: “OnePlus heeft in zijn geschiedenis zowel online als offline evenementen gehouden over de hele wereld”. Dat klopt: OnePlus 5 is ook alleen online onthuld.

MWC

Aan de andere kant is het voor bijvoorbeeld social media-aandacht erg verstandig om juist wél voor een offline evenement te kiezen. Kortom, het is nog lang niet zeker dat het lanceringsevenement niet doorgaat. Aan de andere kant kunnen we van MWC leren dat het voor Chinese bedrijven moeilijker wordt om naar evenementen te gaan.

Bovendien schijnen meerdere bronnen aan 9to5Google te hebben bevestigd dat er geen fysieke locatie is voor de onthulling van het nieuwe toestel van OnePlus. Of het klopt, dat zal de tijd leren. Of het nu offline of online is, OnePlus 8 schijnt een interessant toestel te worden. Ook hier moeten we ons tot op heden baseren op geruchten, zoals de al in oktober gelekte renders van Onleaks waarop een toestel met een curved scherm van 6,5 inch te zien is.

IP-certificering

Een scherm met een cameragat in de linkerbovenhoek. We zullen nog even moeten wachten tot we weten of OnePlus 8 inderdaad net als OnePlus 7T Pro een curved scherm heeft. Eerder deze week waren er zelfs geruchten dat het toestel een IP-certificering gebruikt en stof- en waterdicht zou zijn. Als dat klopt is het een interessante keuze van OnePlus, dat eerder beweerde geen extra geld aan klanten te willen doorberekenen voor zo’n dure certificering.