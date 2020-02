OnePlus brengt Ambient Mode Google Assistent naar eigen smartphones

De Chinese fabrikant OnePlus heeft bekendgemaakt dat de Ambient Mode van de Google Assistent naar zijn eigen smartphones uitgerold wordt. Met de modus geactiveerd (dat gebeurt tijdens het laden) krijg je toegang tot informatie zoals het weer, je agenda, geheugensteuntjes en vermaak.

Ambient Mode naar OnePlus-telefoons

Tijdens de IFA in Berlijn heeft Google de Ambient Mode van de Google Assistent uitgerold naar smartphones van Nokia en Lenovo. Nu komt die modus dus ook naar toestellen van OnePlus. De speciale mode bestaat uit twee onderdelen. Wanneer je telefoon oplaadt, dan zal die de tijd groot in beeld weergeven, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt op smart displays. Je kunt ook instellen dat er foto’s vanuit Google Foto’s weergeven worden. Onderaan tref je je notificaties aan, met enkele snelkoppelingen voor verschillende opties.

Wanneer je op het scherm tapt, dan krijg je toegang tot een meer interactieve ervaring, bijvoorbeeld wanneer je informatie opvraagt over het weer of je agenda. Ook zal de Google Assistent in Ambient Mode laten zien of je telefoontjes gemist hebt en zul je updates krijgen over je woon-werkverkeer. Het laatste deel is een rij met acties die betrekking hebben op je smarthome. Google en OnePlus hebben samen aan de modus gewerkt, waardoor iedereen met tenminste een OnePlus 3 mag rekenen op de update. De uitrol kan mogelijk een week duren.