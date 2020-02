Opvouwbare smartphone Huawei Mate X vanaf maart te koop in Nederland

Huawei heeft bevestigd dat de opvouwbare smartphone Huawei Mate X vanaf maart te koop is in Europa. Het toestel komt ook naar Nederland. De telefoon werd ongeveer een jaar geleden onthuld tijdens Mobile World Congress 2019 en is sinds november te koop in China.

Huawei Mate X komt naar Nederland

Dat vertelt Walter Ji, verantwoordelijk voor Huawei’s consumententak in West-Europa, tegenover Bright. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Fold X, vouw je dit toestel naar buiten. Daardoor heb je aan de voor- en achterkant een scherm zitten. De versie die naar Europa en Nederland komt is nieuw, maar onduidelijk is welke verbeteringen Huawei doorgevoerd heeft. Daarnaast weten we nog niet wanneer de opvouwbare smartphone te koop zal zijn en tegen welke prijs (in China kost ‘ie omgerekend 2200 euro).

Verder is het geen geheim dat Huawei hard timmert aan zijn eigen appwinkel en samen met andere Chinese fabrikanten werkt aan een platform waarmee appmakers eenvoudig hun apps in de downloadwinkels kunnen krijgen. Huawei mag momenteel geen gebruikmaken van gelicenseerde Android-diensten van Google, dus moet het alternatieven kunnen aanbieden. Apps zijn belangrijk voor de telefoonervaring, maar momenteel missen er nog een aantal. Daarover is het bedrijf nu in gesprek met allerlei appmakers.