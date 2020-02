Tijdens de Oscars heeft Samsung het bestaan van de Samsung Galaxy Z Flip bevestigd middels een korte video. Het toestel moet officieel nog aangekondigd worden. In de video krijgen we heel goed te zien hoe het toestel er straks komt uit te zien. De presentatie is op 11 februari.

Galaxy Z Flip te zien tijdens de Oscars

Dit is de beste blik op het toestel voordat het aangekondigd wordt. In de video is te zien dat de smartphone niet helemaal plat dubbelgebouwen wordt, zoals dat bij de Motorola Razr wel kan (al heeft die dan weer last van allerlei scharnierproblemen, blijkt uit de eerste bevindingen). Daarnaast is er tekst zichtbaar in de video, waarin vermeld wordt dat er een vouwlijn zichtbaar is op het scherm. In de onderstaande foto’s kunnen we goed zien hoe goed die lijn zichtbaar is. En het ziet er niet heel appetijtelijk uit.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif — Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020

Verder lijkt het erop dat het toestel straks in twee kleuren te koop zal zijn: zwart en paars. Het scherm aan de buitenkant van de Samsung Galaxy Z Flip is klein, maar ondersteunt wel kleur. Samsung presenteert het toestel dus morgen en overmorgen is Tablets Magazine bij Samsung aanwezig voor een hands-on sessie met het toestel. Verwacht deze week dus onze eerste bevindingen met het apparaat. Datzelfde geldt natuurlijk voor de Samsung Galaxy S20-serie, aangezien die ook dinsdag gepresenteerd wordt.