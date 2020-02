Patent toont nieuwe opvouwbare Huawei, mogelijk Mate X2

Er is een patent verschenen waaruit blijkt dat Huawei mogelijk met een nieuwe opvouwbare smartphone bezig is. Het apparaat zou zes camera’s hebben plus een stylus. En het zou mogelijk de titel Mate X2 dragen.

Huawei Mate X

Huawei Mate X was de eerste grote vouwbare telefoon van het Chinese telefoonmerk. Deze werd in februari 2019 aangekondigd, om vervolgens in september een patent in Amerika te registreren. Inmiddels is hij in China te koop, maar in Nederland kun je er maar moeilijk aankomen. Zou er hoop zijn voor een nieuwe opvouwbare Huawei?

Als we een nieuw patent mogen geloven, dan is een opvolger al redelijk ver in ontwikkeling. De tekeningen zijn er: de website GSMArena plaatste ze online, nadat deze door de Chinese telefoonfabrikant waren ingediend bij EUIPO, dat is het Bureau voor Intellectueel eigendom binnen de Europese Unie. Kijken we hier naar de blauwdruk van Huawei Mate X2?

Klapt net even anders

De vorm lijkt in ieder geval op die van Mate X. Echter, in tegenstelling tot de Mate X die naar buiten klapt, doet de telefoon in dit patent het juist naar binnen. Ook heeft dit potentiële nieuwe toestel meer camera’s, want het gaat van Mate X met vier camera’s naar deze opvolger met zes camera’s. Er zitten er twee in de verticale balk aan de zijkant en dan nog vier aan de achterkant.

Die verticale balk aan de zijkant biedt een extra secundair scherm. Bovendien is hier een stylus te vinden. Verder valt er nog weinig te zeggen over de blauwdrukken van dit potentiële nieuwe toestel, laat staan wanneer we hier hopelijk wel meer over te weten gaan komen.