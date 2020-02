Poco X2 officieel: tweede telefoon van fabrikant Pocophone

Anderhalf jaar na de introductie van de Pocophone F1 heeft het bedrijf het volgende toestel gepresenteerd. Deze telefoon heet Poco X2. Helemaal nieuw is het toestel ook niet. Het is in feite een heruitgave van de Xiaomi Redmi K30 die momenteel al in China verkrijgbaar is.

Dit is de Poco X2

Onder de motorkap treffen we de Qualcomm Snapdragon 730G aan. Er zijn drie versie met verschillende configuraties beschikbaar. Het eerste getal staat voor werkgeheugen en het tweede voor opslagruimte: 6 GB en 64 GB, 6 GB en 128 GB en 8 GB en 256 GB. Alle versies draaien MIUI 11, de nieuwste versie van de eigen softwareschil van het bedrijf. Het scherm heeft een formaat van 6,67-inch, full hd+-resolutie en een verhouding van 20:9. De verversingssnelheid is 120 Hz en er is ondersteuning voor HDR10.

Daarnaast treffen we twee selfiecamera’s aan in de rechthoek van het toestel. Die beschikken over 20- en 2-megapixel. Achterop zitten vier camera’s. Die setup bestaat uit 64-, 8-, 2- en 2-megapixelcamera’s. Dat zijn respectievelijk de hoofdsensor, groothoeklens, macrolens en de dieptesensor. Verder ondersteunt het toestel de raw-bestandsformaat, kun je slowmotionvideo’s opnemen in 960 fps en is er een vlog-modus aanwezig. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, terwijl de usb-c-poort aan de onderkant van het toestel zit.

Verder is er een koptelefoonaansluiting en koelsysteem, dat hitte ontzettend snel moet kunnen afvuren (tot 300% sneller dan reguliere telefoons, als we de fabrikant van de Poco X2 mogen geloven). Het toestel komt straks in drie kleuren uit, namelijk blauw, paars en rood. De verschillende configuraties, zoals hierboven genoemd, moeten respectievelijk 205, 218 en 255 euro kosten. De Poco X2 moet vanaf 11 februari in India te koop zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer het toestel ook in Nederland te koop zal zijn.