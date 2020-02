Review + Vlog: Cat S52 – robuuste smartphone kan tegen een stootje

Wie een stevige telefoon uitzoekt komt al snel bij het merk Caterpillar uit. De Cat-telefoons zijn zogenaamde ‘rugged’ phones en zijn ontworpen om tegen een stootje te kunnen. Wij gingen aan de slag met de Cat S52. Deze smartphone heeft een adviesprijs van 499 euro.

Cat S52 – Vlog

Voordat je aan de slag gaat met het lezen van de review van de Cat S52 hebben we ook deze bijbehorende vlog voor je. In de video krijg je een goede indruk van deze robuuste smartphone, laten we het toestel op de grond vallen en leggen we het in de blubber.

Cat S52 – specificaties

Cat S52 Scherm 5,65-inch, 1.440 bij 720 pixels (lcd) Besturingssysteem Android 9 Processor MediaTek MT6765 RAM 4 GB Opslaggeheugen 64 GB SD Ja, tot 128 GB HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Ja Bluetooth Ja, 5.0 NFC Ja Camera’s 12 megapixel achter , 8 megapixel voor Accu 3.100 mAh Lithium Polymer

Laat je je nieuwe iPhone 11 Pro of Samsung Galaxy Note 10+ ongelukkig vallen? Grote kans dat het scherm zal barsten of de glazen achterkant onder de scheuren komt te zitten. Bij normaal gebruik zal dit niet zo snel gebeuren, maar werk je onder zware omstandigheden, dan is zo’n smartphone niet ideaal. Maak kennis met de Cat S52. Deze stevige smartphone kun je dertig keer vanaf 1,5 meter laten vallen op staal en is zand-, stof- en modderbestendig. Het toestel kun je gedurende 35 minuten tot 1,5 meter onder water houden (IP68) en doorstaat thermische schokken en temperatuurverschillen tussen -30 graden Celsius en +65 graden Celsius voor een periode van 24 uur. Verder is het toestel voorzien van MILSPEC 810 G, is het categorie 4 vibratie-resistent en ook zoute nevel is geen probleem. Dat vraagt uiteraard om een praktijktest!

De buitenkant van de Cat S52 is zeker indrukwekkend te noemen. Kijken we naar de relatief lage prijs van 499 euro, dan kan het haast niet anders dan dat er ergens op bezuinigd is. En dat blijkt te kloppen. De Cat S52 is aan de binnenkant helaas wat minder indrukwekkend. Het toestel heeft een ips lcd-scherm van 5,65-inch in een resolutie van 1.440 bij 720 pixels. De processor is een MediaTek MT6765 met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 128 GB. De batterij heeft een capaciteit van 3.100 mAh en het toestel draait op Android 9.0 Pie.

Cat S52 – design

De Cat S52 is een echte rugged phone en dat zie je meteen. Het toestel is namelijk bijna een volledige centimeter dik. Ook de grote schermranden en het relatief kleine display vallen meteen op. Het is een zwaar toestel, maar dat betekent wel dat je meteen vertrouwen hebt in de bouwkwaliteit van de Cat S52. We hebben hier daadwerkelijk te maken met de Hummer onder de smartphones. De voor- en achterkant van het toestel is zwart, met een stevige aluminium rand aan de zijkant waar je de grote schroeven daadwerkelijk in kunt zien zitten.

Achterop het toestel vinden we een camera in de linkerbovenhoek en een vingerafdruksensor in het midden bovenaan. De extra grote aan/uit-knop en de volumeknoppen zitten aan de rechterkant, terwijl de usb-c-aansluiting onderop zit. Indrukwekkend is daarnaast dat er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig is. Veel fabrikanten halen deze koptelefoonaansluiting vaak weg met als argument dat het moeilijk is om een smartphone met deze aansluiting waterdicht te maken. De Cat S52 bewijst het tegendeel.

Display

De Cat S52 beschikt over een display van 5,65-inch in een resolutie van 1.440 bij 720 pixels. Een vrij lage resolutie en dat merk je ook. Je kunt, met name met je neus op het scherm, de pixels tellen. Films of series kijken is dan ook niet aan te raden en het scherm is ook behoorlijk donker. Ook zijn er grote schermranden aanwezig, met name aan de boven- en onderkant. Gelukkig is het display dan ook niet datgene waar je een dergelijke smartphone voor koopt.

Door de stevige buitenkant voelt het alsof er een stroef laagje over het display geplaatst is. Alhoewel het display volgens de specificaties over Gorilla Glass 6 beschikt, valt op dat het display minder soepel scrolt in vergelijking met andere smartphones. Je moet net even wat meer moeite doen om door verschillende vensters te bladeren. Het display is dus behoorlijk matig in vergelijking met normale smartphones, maar voldoet voor een rugged smartphone.

Connectiviteit

Ondanks de matige hardware is het goed om te zien dat de Cat S52 wel over alle moderne connectiviteitsopties beschikt. Wifi, 3g, 4g, bluetooth 5.0, gps, usb-c, nfc en zelfs een koptelefoonaansluiting zijn aanwezig. Achterop is tevens een vingerafdruksensor aanwezig. Deze blijft ook prima werken als je de smartphone net uit het water hebt gehaald.

Speakers

Onderop het toestel vinden we een enkele speaker naast de usb-c-aansluiting. Ook deze speaker voldoet prima. De hoge tonen hebben een beetje de overhand, maar het geluid is duidelijk en helder. Er is niet bezuinigd op de speaker en dat is toch fijn bij een toestel van 499 euro. Voor entertainment voldoet de speaker dan ook uitstekend. Hier is het juist het display dat het laat afweten.

Camera’s

De Cat S52 is uitgerust met een enkele camera aan de achterkant. Deze Sony-camera beschikt over twaalf megapixel en een diafragma van f/1.8. De camera beschikt over EIS (Electronic Image Stabilisation) voor video’s die je kunt maken in 1080p met 30 fps. Voorop vinden we een frontcamera van acht megapixel. Kijken we naar de relatief lage specificaties van het toestel, dan had ik vrij weinig verwachtingen van de camera. In de praktijk viel dit echter reuze mee. Sterker nog, de camera weet zelfs te verrassen.

Veel camera’s in rugged phones presteren ondermaats in vergelijking met smartphones in dezelfde prijsklasse. De Cat S52 is hierop een positieve uitzondering. De Sony-camera van twaalf megapixel weet goede foto’s te maken onder de juiste omstandigheden, terwijl het ook relatief goed weet om te gaan bij situaties met minder licht. Toegegeven, het wint het niet van topklasse smartphones als de iPhone 11 Pro (Max) of de Huawei P30 Pro, maar in deze prijsklasse doet de camera zeker niet onder voor de concurrentie. De frontcamera van acht megapixel is daarentegen wel iets minder goed, met name bij minder licht. Het voldoet echter wel.

Accuduur

De batterij van de Cat S52 heeft een capaciteit van 3.100 mAh. Dit lijkt vrij weinig in de huidige tijd waar een capaciteit van 4.000 mAh de standaard lijkt te zijn. Het lcd-scherm in combinatie met de lage resolutie zorgt er echter voor dat je de dag zeker wel doorkomt met 3.100 mAh. Het batterijverbruik is vrij laag, waardoor je je daar verder geen zorgen over hoeft te maken. Sterker nog, ik kwam ook een groot deel van de tweede dag prima door met deze relatief kleine batterij. Opladen gaat redelijk vlot dankzij de ondersteuning voor snelladen, waarbij de batterij na ongeveer anderhalf uur weer helemaal vol zit.

Cat S52 – software

De Cat S52 beschikt over Android 9.0 Pie. Een upgrade naar Android 10 staat in de planning, maar wanneer die komt is nog onduidelijk. Er is geen softwareschil aanwezig, waardoor je over een vrij schone versie van Android beschikt. Je hebt standaard een appdrawer en het navigeren gaat zoals je het gewend bent van een kale Android-versie, oftewel soepel zonder overbodige functies.

De versie van Android is dus vrij schoon, maar toch is het jammer dat er veel voorgeinstalleerde apps aanwezig zijn. Zo is daar bijvoorbeeld Toolbox met een collectie aan apps en staan er ook verder op het toestel nog een aantal apps die je verder niet nodig hebt. Alles bij elkaar neemt het geheel al 25 procent van het totale opslaggeheugen van 64 GB in beslag. Dat had beter gekund. Ook qua software-updates loopt de Cat S52 een beetje achter de feiten aan. Android 10 staat in de planning, maar ondertussen draait het toestel nog op de Android-beveiligingsupdate van november. Inmiddels zitten we toch al halverwege februari en dat moet eigenlijk beter.

Cat S52 – in gebruik

Caterpillar maakt niet zelf smartphones. De licentie is in handen van Bullit Mobile Ltd. Toch heeft Bullit Mobile zeker de hoge standaard van Caterpillar in het vaandel weten te houden. We hebben de Cat S52 aan een serie praktijktesten onderworpen om de robuustheid te testen. Hierbij hebben we het toestel in het water gelegd, op de grond gegooid, in de blubber gelegd en een tijdje in de vriezer geplaatst. De Cat S52 wist alle testen glansrijk te doorstaan. De valtest zorgt voor wat krassen aan de zijkant van de behuizing, maar het toestel blijft uitstekend werken. Wie de Cat S52 aanschaft hoeft dan ook niet bang te zijn dat het toestel kapot gaat. Grote kans dat de Cat S52 het langer blijft volhouden onder extreme omstandigheden dan jijzelf.

Bullit Mobile Ltd heeft van de behuizing serieus werk gemaakt. Intern is dit toestel echter voornamelijk een budgetsmartphone. Dat zien we terug aan de hardware. Je dagelijkse rondje over het internet, social media en berichten naar vrienden of familie sturen is echter geen probleem. Apps starten redelijk snel op en echte vertragingen zul je dan ook niet tegenkomen. Wil je echter ook mobiele games gaan spelen, dan is dit toestel met de lagere specificaties niet helemaal geschikt. Daarvoor is de hardware niet snel genoeg. Een YouTube-filmpje is natuurlijk geen probleem, maar de beeldkwaliteit is door de lage resolutie van 720p niet ideaal om het toestel ook te gebruiken voor het streamen van je favoriete series. We moeten echter eerlijk zijn. Hiervoor is dit toestel ook helemaal niet bedoeld. De Cat S52 is een ideale werktelefoon waar je ook privé voor het grootste deel uitstekend mee uit de voeten kunt. En door de stevige behuizing is het ook een ideale smartphone voor de klunzige mensen onder ons. Heb je al meerdere keren een nieuwe iPhone of Android-telefoon kapot laten vallen? Dat zal je met de Cat S52 niet gebeuren. Sterker nog, laat de smartphone gewoon op de grond vallen als je er zin in hebt. Kapot gaat het toestel toch niet.

Cat S52 – conclusie

We kunnen de Cat S52 moeilijk vergelijken met moderne vlaggenschepen. Intern is de Cat S52 namelijk vergelijkbaar met een budgettoestel, terwijl je toch 499 euro voor het toestel moet betalen. De Cat S52 is echt voor een specifieke doelgroep. Werk je onder zware omstandigheden en ben je bang dat je normale smartphone dit niet vol zal houden? Of heb je een werktelefoon nodig die wel tegen een stootje moet kunnen? Dan zit je met de Cat S52 zeker goed.

De Cat S52 zorgt ervoor dat jij je geen zorgen hoeft te maken of je smartphone een zware werkdag wel zal overleven. De buitenkant van dit toestel is echt een beest en zal beter met zware omstandigheden om kunnen gaan dan jij als mens. Het toestel is snel genoeg om specifieke werk-apps te kunnen gebruiken of voor je dagelijkse rondje over social media, WhatsApp of het internet. Wil je echter meer performance uit het toestel halen, dan kom je wel van een koude kermis thuis. Serieuze mobiele games kan het toestel niet aan en ook een film of serie kijken op het display met een lage resolutie is niet ideaal. Onder de rugged phones is de Cat S52 echter wel dé smartphone om serieus te overwegen wanneer je een dergelijke robuuste smartphone zoekt.