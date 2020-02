Review: Oppo A9 2020 – goede keuze in het budgetsegment

Naast de Reno– en Find X-serie bedient Oppo het goedkopere segment met de A-serie. Naast de goedkopere A5 2020 komt Oppo ook met de A9 2020 voor 249 euro. De Oppo A9 2020 lijkt op het eerste gezicht veel te bieden voor relatief weinig geld. Hoe het precies zit? Dat vertellen we je in deze review van de Oppo A9 2020.

Oppo A9 2020 – specificaties

Oppo A9 2020 Scherm 6,5-inch, 1.600 bij 720 pixels (lcd) Besturingssysteem Android 9 Processor Qualcomm Snapdragon 665 RAM 4 GB Opslaggeheugen 128 GB SD Ja, tot 256 GB HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Ja Bluetooth Ja, 5.0 NFC Ja Camera’s 48 megapixel (hoofdsensor), 8 megapixel (ultra-groothoeklens), twee megapixel (diepte) en twee megapixel (monochroom) , 16 megapixel voor Accu 5.000 mAh Lithium Polymer

De Oppo A9 2020 is een grote smartphone met een display van 6,5-inch. Het lcd-scherm heeft een resolutie van 1.600 bij 720 pixels. De processor is een Snapdragon 665. Er is 4 GB werkgeheugen aanwezig en 128 GB opslaggeheugen. Achterop vinden we maar liefst vier camera’s terug, terwijl er aan de voorkant een kleine waterdruppel-notch met frontcamera te vinden is. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en het toestel draait op Android 9.0 Pie.

Oppo A9 2020 – design

De Oppo A9 2020 heeft een premium uitstraling en dat is toch wel bijzonder voor een smartphone met een adviesprijs van 249 euro. Op het eerste gezicht lijkt de achterkant van glas te zijn, maar Oppo kiest hier voor hetzelfde materiaal als Samsung. Het lijkt op glas, maar is in feite glanzend plastic. Dat doet zeker niet af aan de uitstraling van het toestel, want als je niet beter zou weten zou je echt denken dat we hier met glas te maken hebben. Dat komt ook door de glossy kleuren. Het toestel is verkrijgbaar in Space Purple en Marine Green. Hierbij zijn er donkere en lichtere tinten gebruikt, wat verder bijdraagt aan de premium uitstraling. Wij hebben het toestel in Marine Green. De kleuren gaan soms alle kanten op, waardoor het toestel soms weer blauw en dan weer groen lijkt.

De Oppo A9 2020 is met een 6,5″-scherm behoorlijk groot, wat wel iets is om rekening mee te houden. Bediening met één hand is hierdoor vrijwel onmogelijk. Onderop vinden we een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en een usb-c-aansluiting. De aan/uit-knop zit aan de rechterkant, de volumeknoppen aan de linkerkant. Achterop vinden we de cameramodule met drie camera’s verticaal geplaatst en daarnaast nog een flitser en een vierde camera. In tegenstelling tot de Reno-serie vinden we hier geen pop-up camera. In plaats daarvan vinden we een waterdruppel (kleine scherminkeping bovenaan het display) voor de frontcamera. Al met al heeft de Oppo A9 2020 een geslaagd design, zeker als je kijkt naar de lage prijs van het toestel.

Display

De smartphone beschikt over kleine schermranden, wat betekent dat de voorkant van het toestel bijna volledig uit het 6,5″-scherm bestaat. Kleuren worden goed weergegeven, waarbij de gebruiker zelf de mogelijkheid krijgt om de kleurtemperatuur aan te passen. En dan is het toch jammer dat de resolutie van het scherm zo laag is. De resolutie van 1.600 bij 720 pixels op een groot 6,5″-scherm is eigenlijk gewoon te laag. Van een afstandje zul je de pixels niet kunnen tellen, maar dichterbij kun je duidelijk zien dat het scherm niet zo scherp is als je eigenlijk zou willen. Is dat storend? Dat ligt eigenlijk aan je gebruik en je eigen wensen. Zolang je maar weet dat je favoriete serie op Netflix of een video van je favoriete YouTuber niet zo scherp weergegeven worden als je wellicht zou wensen.

Connectiviteit

De Oppo A9 2020 beschikt over alle moderne connectiviteitsopties die je maar kunt wensen. Uiteraard is wifi, 3g, 4g en gps aanwezig. Het toestel maakt gebruik van een nano-simkaart en ook bluetooth 5.0 en nfc zijn aanwezig. Leuke extra is de 3,5mm-koptelefoonaansluiting, zodat je gewoon je normale oordopjes kunt gebruiken.

Speakers

De Oppo A9 2020 is voorzien van dual-speakers. Niet alleen de normale speaker aan de onderkant, maar ook de oorspeaker aan de bovenkant kan geluid laten horen. Het werkt verrassend goed, maar het moet wel gezegd worden dat de oorspeaker van mindere kwaliteit is. Tevens is het geluid uit de oorspeaker veel zachter. Toch is het indrukwekkend wat Oppo qua geluid uit dit toestel weet te halen. Niet alleen kan het geluid vrij hard, het blijft ook onder alle omstandigheden helder met een goed onderscheid tussen hoge en lage tonen. De speakers verdienen zeker een pluspunt op de Oppo A9 2020. Het toestel weet hierdoor in ieder geval qua geluid een betere entertainment-ervaring te bieden dan vergelijkbare smartphones met een enkele speaker.

Camera’s

Indrukwekkend in dit prijssegment zijn de vijf camera’s op het toestel. Vier camera’s vinden we terug aan de achterkant en één camera van zestien megapixel aan de voorkant. De hoofdcamera is 48 megapixel (f/1.8). Deze wordt bijgestaan door een ultra-groothoeklens van acht megapixel (f/2.25). De andere twee camera’s zijn met twee megapixel wat minder indrukwekkend, maar worden gebruikt voor diepte en zwart/wit-beelden. Hierdoor krijg je dus meer opties tot je beschikking zoals bokeh-fotografie met een scherpe voorgrond en een wazige achtergrond en fotografie in zwart/wit. Tijdens normaal gebruik merk je dan ook niet dat je twee extra camera’s van twee megapixel tot je beschikking hebt.

Toch moet gezegd worden dat de beelden van de Oppo A9 2020 tot de beste behoren in dit prijssegment. Sterker nog, veel opties van de duurdere Reno-toestellen heb je ook gewoon op de A9 2020 tot je beschikking. Zo is de speciale nachtmodus aanwezig en ook panorama, time lapse en slo-mo heb je tot je beschikking. Via de duidelijke camera-app wissel je gemakkelijk tussen video, foto en portretten. De ultragroothoek schakel je ook met één druk op de knop in. Video opnemen kan in 4k met 30 beeldjes per seconde. Het lijkt erop dat de volledige software-ervaring van de Reno-toestellen ook aanwezig is op dit goedkopere toestel van Oppo, zij het dat de telelens met optische en hybride zoommogelijkheden ontbreekt.

Je zult niet sneller betere fotocamera’s vinden op een toestel van 249 euro. Oppo zet vol in op de fotografiemogelijkheden bij nieuwe smartphones en dat is ook in dit goedkopere segment geen uitzondering. Alhoewel de kunstmatige intelligentie met name bij minder licht soms wat weet te overdrijven, zijn de foto’s bij daglicht redelijk goed te noemen. Kleuren zijn zeer natuurlijk zonder te overdrijven. Wel merk je duidelijk dat de iso-waarde direct omhoog gegooid wordt bij minder licht, wat resulteert in behoorlijk wat ruis op je foto’s. Voor 249 euro mogen we echter zeker niet klagen over de fotografiemogelijkheden van de Oppo A9 2020.

Accuduur

De Oppo A9 2020 is uitgerust met een grote batterij van 5.000 mAh. En dat merk je. De dag kom je prima door met dit toestel en ben je geen gebruiker die dagelijks urenlang met de smartphone in de hand zit? Dan kom je ook de tweede dag prima door. Het lcd-scherm in combinatie met de lage resolutie zorgt er ook voor dat er weinig energie nodig is. Hierdoor hoef je met de Oppo A9 2020 zeker niet zo vaak op te laden als bij andere toestellen in dit segment. En als je dan moet opladen, dan zit je wel met het feit dat er geen ondersteuning voor een snellader aanwezig is. Er wordt gewoon een standaardlader meegeleverd. De volledige batterij van 5.000 mAh weer opladen zal je zeker enkele uren kosten. Wat je dus wint qua capaciteit, lever je wel weer in met het opladen.

Oppo A9 2020 – software

De Oppo A9 2020 draait op Android 9.0 Pie in combinatie met Oppo’s softwareschil ColorOS 6. Oppo stond nooit bekend om het goede updatebeleid en alhoewel er zeker verbeteringen zijn doorgevoerd voor de Reno-serie, daar loopt Oppo met dit toestel weer achter de feiten aan. De laatste Android-beveiligingsupdate is van 5 november 2019. We zijn inmiddels alweer ruim drie maanden verder.

ColorOS 6 zelf heb ik wat minder moeite mee, alhoewel het zeer persoonlijk is. Het is een vrij zware softwareschil, maar de menu’s zijn duidelijk en je zult snel de juiste opties vinden om iets aan te passen. En gelukkig kun je als gebruiker veel zaken naar wens instellen. Van de volgorde van de Android-icoontjes onderin, tot aan de kleurtemperatuur van het scherm. Een app-drawer is standaard aanwezig en ook het aantal voorgeïnstalleerde software lijkt weer wat minder te zijn geworden. Toch mag men de volgende keer Facebook en Aquamail wel gewoon achterwege gelaten. Gelukkig kun je deze apps zelf verwijderen. ColorOS 6 is niet voor iedereen, maar behoort zeker niet tot de slechtste softwareschillen op de markt. Laten we hopen dat Oppo nu echt eens gaat doorpakken met het updatebeleid.

Oppo A9 2020 – in gebruik

Het belangrijkste van een smartphone is natuurlijk hoe deze in de praktijk bevalt. De specificaties op papier daargelaten, hoe fijn is het toestel in gebruik? Over het algemeen heeft het toestel een positieve indruk achtergelaten. De Oppo A9 2020 ligt fijn in de hand, heeft ondanks het plastic een premium uitstraling en de middelmatige hardware blijkt in de praktijk zonder vertragingen te werken. De Snapdragon 665-processor in dit toestel is zeker geen hoogvlieger, maar gebruik je een smartphone vooral om te internetten, WhatsAppen en voor social media, dan zul je hier geen enkel probleem mee hebben. Meerdere internetpagina’s open hebben staan is geen probleem en je kunt soepel surfen over het internet. Voor veeleisende games is de hardware niet snel genoeg. Daarvoor moet je dit toestel dan ook niet kopen.

Films en series kijken op het grote scherm is fijn, maar de lage resolutie van 1.600 bij 720 pixels haalt je soms wel uit de ervaring. Deze resolutie is eigenlijk te laag voor het grote scherm van 6,5-inch. Hecht je hier minder waarde aan, dan zul je dit geen probleem vinden. Positief tijdens entertainment is het geluid. Dankzij de twee speakers heb je daadwerkelijk het idee om entertainment beter te beleven, ook al is de tweede speaker (oorspeaker) niet zo goed als de gewone speaker onderaan het toestel.

Je werkt op dit toestel met ColorOS 6. Deze softwareschil lijkt het meest op iOS van alle Android-softwareschillen. En dat vind ik opzich geen probleem. Het lijkt wellicht wat minder op Android, met name door de grote icoontjes van het snelmenu, maar hierdoor weet je snel en gemakkelijk alle opties te vinden. Het navigeren door menu’s gaat soepel en hier zul je dan ook geen problemen mee hebben.

Vind je fotografie op een smartphone belangrijk? De uitgebreide fotomogelijkheden zorgen ervoor dat je veel kanten met dit toestel op kan, waardoor het een veelzijdige partner is tijdens dagjes uit of op vakantie. En dankzij de grote batterij van 5.000 mAh hoef je niet bang te zijn dat je halverwege de dag met een lege batterij komt te zitten. En moet je aan het einde van de dag toch opladen, dan zul je wel het ontbreken van een snellader voor lief moeten nemen. Zoals we van Oppo gewend zijn krijg je weer een volledig pakket bij aanschaf van dit toestel met oordopjes, een screenprotector en een meegeleverd (doorzichtig) hoesje. Dat kunnen we alleen maar prijzen.

Oppo A9 2020 – conclusie

Voor 249 euro doet de Oppo A9 2020 veel dingen goed. Je krijgt een smartphone met maar liefst vijf camera’s en volop mogelijkheden om los te gaan met foto’s en video. Ondanks de plastic behuizing heeft het toestel een premium uitstraling en ook het geluid kan zich meten met veel duurdere toestellen. Indrukwekkend is ook de batterij. Dankzij de grote capaciteit van 5.000 mAh kom je als gebruiker meestal de twee dagen wel door. Sterker nog, dankzij de grote batterij weet de Oppo A9 2020 zelfs de meeste nieuwe vlaggenschepen achter zich te laten als het gaat om de batterijduur.

Toch zul je wel enkele concessies moeten doen. De resolutie van het grote scherm is net wat te laag en ook het ontbreken van snelladen vraagt om veel geduld. Ook moet het updatebeleid van Oppo nog altijd beter. Voor een prijs van 249 euro zul je dit echter voor lief moeten nemen. De Oppo A9 2020 weet op twee vlakken te excelleren in dit prijssegment. En dat zijn de batterij en de fotografiemogelijkheden. Vind je dit allebei belangrijk en wil je niet teveel geld uitgeven aan een nieuwe smartphone? Dan is de Oppo A9 2020 een uitstekende keuze.

Minpunten Lage resolutie van het scherm

Traag opladen

Updatebeleid van Oppo Pluspunten Uitstekende batterijduur

Veel fotografiemogelijkheden

Goede speakers

Premium uitstraling Tablets Magazine

Beoordeling 8.0 10 Tom Dijkema product