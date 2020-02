Royole Flexpai 2 lanceert niet op MWC 2020, bedrijf trekt zich terug

Veel bedrijven trekken zich terug van het Mobile World Congress 2020 uit angst voor het Corona-virus. Eén van de nieuwe afmeldingen is Royole, dat zich ook terugtrekt van de beurs. De aankomende opvouwbare telefoon FlexPai 2 komt dan ook niet meer naar het MWC in Barcelona, maar zal nu ergens voor de show worden gepresenteerd.

De Royole FlexPai (de eerste versie, zie foto) is in ons land wellicht niet zo bekend, maar de opvouwbare smartphone kreeg veel aandacht tijdens de CES 2019. Daar werd dit model voor het eerst aan het grote publiek getoond en het was dan ook de eerste opvouwbare smartphone waar bezoekers zich aan konden vergapen. Deze eerste versie was minder geavanceerd dan de Samsung Galaxy Fold, maar de opvolger staat inmiddels alweer klaar. De Royole FlexPai 2 is volgens het bedrijf een grote stap voorwaarts. Het biedt een ‘vlaggenschip-ervaring’ en maakt gebruik van Royole’s nieuwste technologie op het gebied van flexibele display’s.

Royole Flexpai 2 wordt voor het MWC gepresenteerd

Het Mobile World Congress 2020 zou de ideale plek zijn om veel aandacht te generen voor de Royole FlexPai 2. Helaas zal het bedrijf dus niet naar Barcelona afreizen om het nieuwe opvouwbare toestel daar te presenteren. De presentatie zal vooraf op een andere plek gaan plaatsvinden, maar verdere details over de onthulling ontbreken nog.