Samsung Galaxy S20-serie gepresenteerd: drie smartphones met 120hz-scherm

Samsung heeft zojuist de Galaxy S20-serie officieel gepresenteerd tijdens het Unpacked-evenement. De nieuwe serie is de opvolger van de Galaxy S10-serie die vorig jaar is verschenen. De Galaxy S20-serie bestaat uit drie verschillende toestellen met een 120hz-scherm en 5g-technologie.

Drie smartphones in de Galaxy S20-serie

Samsung heeft drie nieuwe smartphones gepresenteerd binnen de Galaxy S20-serie, namelijk de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. De toestellen delen bepaalde specificaties, maar verschillen op andere vlakken weer flink met elkaar. Allereerst de overeenkomsten. Alle drie de modellen hebben een Infinity-O Dynamic Amoled Display met een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels en een verversingssnelheid van 120hz. Dit betekent dat het beeld sneller ververst, waardoor scrollen door de menu’s of over het internet veel vloeiender wordt weergegeven. Alle toestellen ondersteunen Fast Wireless Charging 2.0, zodat je ze ook draadloos kunt opladen.

Daarnaast beschikken alle drie de toestellen over de nieuwe Exynos 990 7nm chipset. Ook zijn alle drie de modellen bestand tegen water dankzij het ip68-certificaat. De drie smartphones zijn direct voorzien van Android 10.0 en Samsung’s One UI 2.0-softwareschil. De smartphones komen in twee versies op de markt, namelijk een lte-versie en een 5g-versie. Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillen te benoemen, dit zullen we per toestel doen.

Samsung Galaxy S20

Het basismodel is de Samsung Galaxy S20. Dit toestel krijgt een Infinity-O Dynamic Amoled display van 6,2-inch in een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels. Het toestel krijgt 8 GB of 12 GB (5g) werkgeheugen, 128 GB opslaggeheugen en drie camera’s achterop. De hoofdcamera heeft twaalf megapixel, de telelens 64 megapixel en de ultra-groothoeklens komt met 12 megapixel. Drie keer optische zoom, 30x digitale zoom en video’s maken in 8k met 30 beeldjes per seconde is mogelijk. Voorop vinden we een frontcamera van tien megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh.

Samsung Galaxy S20 Plus

Een slagje groter is de Samsung Galaxy S20 Plus. Dit toestel heeft een 6,7″-scherm en komt tevens met 128 GB opslaggeheugen. De lte-versie krijgt 8 GB werkgeheugen, de 5g-versie 12 GB werkgeheugen. De overige specificaties zijn vrijwel identiek aan de normale versie van de Galaxy S20, zij het dat dit Plus-model iets groter is. De batterij is hierdoor ook groter. Deze heeft een capaciteit van 4.500 mAh. De camera’s zijn tevens identiek, met als toevoeging een extra camera. Dit is een zogenaamde ToF-camera. Deze meet ook diepte en kan gebruikt worden bij augmented reality en foto- en video-toepassingen.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Het grootste, en tevens het duurste model, in de Galaxy S20-serie is dit Ultra-model. Dit model komt met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 128 GB of 512 GB opslaggeheugen. De Samsung Galaxy S20 Ultra komt met een 6,9″-scherm en een hoofdcamera van maar liefst 108 megapixel. Daarnaast is er een 48 megapixel telelens en een ultra-groothoeklens van twaalf megapixel. Deze camera’s maken 10x optische zoom en 100x digitale zoom mogelijk. Ook de dieptecamera is hier aanwezig. Voorop vinden we een frontcamera van veertig megapixel. Ook de batterij is weer groter ten opzichte van de andere modellen. De batterij in de Galaxy S20 Ultra heeft een capaciteit van 5.000 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

Op 13 maart 2020 ligt de Galaxy S20-serie in de winkels. De Galaxy S20 komt in de kleuren Cosmic Grey, Cloud Blue en Cloud Pink en zal verkrijgbaar zijn voor respectievelijk 899 euro (lte) en 999 euro (5g). De Samsung Galaxy S20 Plus zal beschikbaar zijn in de kleuren Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black voor 1099 euro (5g). De Galaxy S20 Ultra tenslotte is het duurste model (Cosmic Grey en Cosmic Black). De versie met 128 GB kost 1349 euro. De versie met 512 GB zal 1549 euro gaan kosten.

Galaxy Buds+

Samsung heeft ook nieuwe draadloze oordopjes gepresenteerd. De Samsung Galaxy Buds+ moeten een krachtige bas en kraakhelder geluid gaan geven door dynamische two-way speakers. Het geluid is wederom afgestemd door AKG. Verder zijn er drie microfoons aanwezig en gaat de batterij 11 uur mee zonder opladen. Via de charging case kun je nog eens 11 uur uit je batterij halen. De Samsung Galaxy Buds+ werken naast Android ook met iOS. De Galaxy Buds+ liggen op 14 februari 2020 in de winkels in de kleuren Black, White en Blue. De prijs van de draadloze oordopjes is 169 euro.