Samsung Galaxy Z Flip te zien in eerste hands-on video

Het lukt Samsung maar niet om de Samsung Galaxy Z Flip geheim te houden. Vlak voor de aankondiging is het toestel in een video te zien. Het toestel lijkt op de eerste aangekondigde Motorola Razr en gaat dus een andere richting op in vergelijking met de Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Flip te zien in video

De video is te zien op het Twitter-account van @BenGeskin, die het op zijn beurt bij @silverarow vandaan heeft gehaald. Die persoon heeft de video waarschijnlijk hier op Instagram gezien en besloot hem daarna op Twitter te posten. In de video is goed te zien hoe de Samsung Galaxy Z Flip straks werkt en hoe je hem precies openklapt. De vergelijking met de Motorola Razr is natuurlijk zo gemaakt, aangezien het duidelijk is dat Samsung met dat toestel gaat concurreren. Het design heeft weinig weg van de Samsung Galaxy Fold.

Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020

Aan de buitenkant van de Samsung Galaxy Z Flip zit een klein scherm. Onder de motorkap van het toestel zit waarschijnlijk een Qualcomm Snapdragon 855+-processor en minstens 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Binnenin zit een groot scherm met een beeldverhouding van 22:9. Je kunt het scherm helemaal openklappen, maar ook vastzetten in een hoek van 70 en 110 graden. Verder is duidelijk dat je een duidelijke vouwlijn zien in het scherm. Maar dat is niet vreemd: het toestel is helemaal dicht te klappen.