Samsung kondigt vouwtelefoon Galaxy Z Flip officieel aan

Zoals al was voorspeld heeft Samsung tijdens Unpacked officieel de Samsung Galaxy Z Flip aangekondigd. Het gaat om een ‘clamshell’-telefoon, wat wil zeggen dat het scherm vouwbaar is in het midden. Met een scharnier kunnen de twee helften van het toestel op elkaar vouwen als een make-updoosje. Volgens Samsung verandert deze telefoon ‘alles’: zowel het formaat van de telefoon als wat we ermee doen. Van dat laatste hebben nog niet heel veel gezien tijdens de presentatie, maar dat zijn ingeklapte vierkante formaat anders is dan we inmiddels gewend zijn van smartphones, dat is duidelijk.

Samsung Galaxy Z Flip

Het is een zeer compacte telefoon die met zijn scherm van 6,7 inch gevouwen in zijn geheel in de hand past. Wanneer het toestel is dichtgeklapt dan kun je op de bovenkant alsnog notificaties zien en een klok. De kleur waarin de telefoon op de markt komt zijn Mirror Purple, Mirror Black en in sommige landen -helaas niet in Nederland- ook in Mirror Gold. Alle toestellen hebben een spiegelend effect.

Het is mogelijk om een selfie te maken zonder de telefoon open te hoeven klappen, wat betekent dat je met de camera aan de achterzijde een selfie maakt, in plaats van met de camera aan de binnenkant van de telefoon. Het AMOLED-display is buigbaar en voorzien van Ultra Thin Glass, wat betekent dat het scherm alsnog erg dun is. Er is geen notch in het display, dat een verhouding heeft van 21.9:9.

Flex Mode

In Flex Mode staat het toestel in een andere hoek. Het bovenste scherm (4 inch) is daarbij een kijkgedeelte en de onderkant (ook 4 inch) een interactiever deel, waarin je bijvoorbeeld nog even een selfie maakt terwijl je een YouTube-video in het bovenste deel hebt spelen. Of waarin je bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht tikt terwijl je bovenin Instagram geopend hebt.

Ook werd aangekondigd dat Galaxy-gebruikers gratis toegang tot YouTube Premium krijgen, maar dit zou ook alleen voor bepaalde landen kunnen gelden. Of dit ook in Nederland geldt, is op het moment van schrijven nog onbekend.

Camera’s van Samsung Galaxy Z Flip

Het toestel heeft aan de achterkant twee camera’s van elk 12MP en de binnencamera is 10MP. Daarmee inderdaad niet de 108MP-camera die Samsung eerder heeft ontwikkeld. Aan de binnenkant vinden we 8GB RAM en 265GB opslaggeheugen.

Wel is bekend wanneer Galaxy Z Flip uitkomt: in Amerika is dat op 14 februari (Valentijnsdag), maar wij moeten in Nederland wachten tot 21 februari. Het toestel kost 1500,- euro. Samsung geeft bij aankoop van Samsung Galaxy Z Flip één jaar Samsung Care+ cadeau, een soort verzekering die dekking biedt bij onvoorziene schade.