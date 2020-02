Samsung werkt aan vouwbare Galaxy Fold 2 met beter scherm

Samsung heeft een onstuimig jaar gehad in 2019 als het gaat om vouwbare telefoons. Het Koreaanse techbedrijf kwam met Galaxy Fold. Het moest echter de release terugdraaien. Een laag op het scherm richtte schade aan als deze werd losgepeuterd. Deze maand presenteerde Samsung de oesterschelp-gevormde Galaxy Z Flip, die ook vouwt. Toch is het nog niet klaar met de Fold-lijn, want er schijnt een Galaxy Fold 2 in de maak te zijn.

Galaxy Fold x Galaxy Z Flip

Volgens bronnen via The Elec zou er in de tweede helft van dit jaar een aankondiging komen van de vouwbare opvolger van Galaxy Fold. Wat daarbij vooral anders wordt is het scherm. Hiervoor werkt het aan een combinatie van transparante polyamide die wordt gecombineerd met ultra-dun glas. Dit moet uiteindelijk een betere mogelijkheid geven tot vouwen. Kortom, er wordt gekeken naar een hybride van Galaxy Z Flip en Galaxy Fold. Z Flip gebruikt immers dat ultradunne glas en Galaxy Fold heeft polyamide om vouwbaar te zijn.

Het ultradunne glas heeft als nadeel dat het wat bros en breekbaar is, maar tegelijkertijd is het heel sterk. Juist door die brosse afwerking is er een zachtere laag nodig om te zorgen dat het alleen zijn stevige kenmerken behoudt en het beschermd wordt van breken. Daar is die zachtere polyamide goed voor, maar die is weer wat minder sterk. Een mix van de twee zou moeten resulteren in een goed vouwbaar scherm.

Huawei Mate Xs

Een andere smartphone-ontwikkelaar die vouwbare telefoons maakt is Huawei. Dat heeft gisteren de opvolger van zijn eerste vouwbare telefoon Huawei Mate X aangekondigd. Huawei Mate Xs is 8 inch als hij is opengevouwen. Het toestel vouwt de andere kant op dan de Samsung Fold, die als een boek vouwt.