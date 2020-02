Samsung’s eigen AirDrop-functie ‘Quick Share’ lanceert op Galaxy S20

Wanneer je gebruikmaakt van Apple-producten, dan weet je hoe gemakkelijk AirDrop werkt. Hiermee kun je snel en gemakkelijk bestanden uitwisselen naar andere Apple-apparaten in de buurt. Samsung komt binnenkort met een soortgelijke functie genaamd Quick Share. Deze moet tegelijk lanceren met de Galaxy S20-serie. Deze serie bestaat uit drie nieuwe smartphones en werd gisteren officieel aangekondigd.

Quick Share werkt vergelijkbaar als AirDrop. Je kunt direct zie wie van je contactpersonen dichtbij is, zodat je direct bestanden over en weer kunt sturen. Waar je bij AirDrop bestanden maar naar één persoon kunt sturen, daar laat Samsung je direct bestanden delen naar vijf personen tegelijk.

Dit klinkt allemaal erg handig, maar iedereen moet wel beschikken over een Samsung Galaxy S20. En dat is toch een grote maar. In ieder geval bij lancering zal enkel de Galaxy S20-serie ondersteund worden. In de toekomst zal Quick Share echter ook naar andere Samsung-telefoons komen.

Galaxy S20-serie verschijnt op 13 maart

Zoals je gisteren kon lezen kondigde Samsung de Galaxy S20-serie aan. Deze serie bestaat ui de reguliere Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. Met name die laatste heeft indrukwekkende specificaties met een 108-megapixel camera en tot 10 keer optische zoom. Ook kun je tot 100 keer digitaal inzoomen. De nieuwe Galaxy S20-serie verschijnt op 13 maart.