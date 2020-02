Snapdragon 865: deze smartphones krijgen de nieuwe processor in 2020

Qualcomm heeft een lijst met smartphones vrijgegeven die dit jaar allemaal voorzien worden van de nieuwe Snapdragon 865-processor. Op de lijst staat ook een aantal smartphones die tot op heden nog niet aangekondigd zijn door de fabrikanten.

Deze toestellen krijgen Snapdragon 865-chipset

Tijdens de Mobile World Congress-beurs geeft fabrikant Qualcomm vaak een update omtrent nieuwe ontwikkelingen. Maar nu de beurs geschrapt is, doet het bedrijf dat via een ouderwets persbericht. Qualcomm heeft namelijk laten weten in welke smartphones we straks de Snapdragon 865-processor mogen verwachten. Sommige toestellen op de lijst hebben we al voorbij zien komen, zoals bijvoorbeeld de Sony Xperia 1 Mark II, terwijl andere telefoons nog helemaal niet aangekondigd zijn. Niet zo handig van Qualcomm, wel leuk voor ons.

Dit is de volledige lijst met smartphones:

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+, and S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

Er staat een groot aantal gamingsmartphones tussen, zoals de Black Shark 3, Legion Gaming Phone (afkomstig van Lenovo) en de ROG Phone 3 (van Asus). We verwachten dat de fabrikanten van deze smartphones met de Qualcomm 865 aan boord binnenkort gepresenteerd worden.