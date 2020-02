Sony introduceert de compacte Sony Xperia L4 met 21:9-display

Sony presenteert donderdag de opvolger van de Sony Xperia L3 in de vorm van de Sony Xperia L4. De smartphone heeft een 21:9-display. Het scherm is 6,2-inch groot. De accu beschikt over, in vergelijking met de Xperia L3, flink wat extra energie, zodat je langer content kunt bekijken.

Sony Xperia L4 aangekondigd

De Sony Xperia L4 is de eerste smartphone in de Sony L-serie met een 21:9-display van 6,2-inch. Door het slanke design moet die lekker in de hand liggen, net zoals voorgaande modellen. Het display biedt meer schermruimte en is ideaal voor wie twee apps tegelijk wilt gebruiken. Ook kun je snel naar je favoriete apps scrollen dankzij de Side Sense-functies.

De Xperia L4 is uitgerust met een drievoudige camera. Dit is een unieke specificatie binnen de L-serie smartphoneserie van Sony. Het toestel heeft een hoofdlens van 13-megapixel, een brede 5megapixellens en een 2-megapixeldieptelens.

De smartphone kan wisselen tussen de hoeken ‘breed’ en ‘ultra-breed’. Hierdoor is het toestel geschikt voor het fotograferen van landschappen tot portretten. Dankzij het brede (of lange) 21:9-display is de camera geschikt voor creatieve foto- en video-doeleinden.

De 3580 mAh-batterij is efficiënt voor een drukke dag. Dit toestel is geschikt voor snel opladen en Sony’s Xperia Adaptive Charging controleert de smartphone tijdens het opladen om optimale kwaliteit van de batterij te kunnen waarborgen.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia L4 is beschikbaar in de kleuren zwart en blauw, en vanaf lente 2020 verkrijgbaar in de Benelux. De prijs is nog niet bekend.