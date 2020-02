Sony Xperia 1 Mark II: smartphone met Alpha-cameratechnologie

Sony kondigt vandaag zijn nieuwste smartphone aan: de Sony Xperia 1 Mark II met Alpha-cameratechnologie en Zeiss-lenzen. Mocht je bekend zijn met de premium fotocameralijn van het Japanse merk, dan zul je je snel thuis voelen wanneer je aan de slag met dit high-end toestel.

Camera heel belangrijk op de Sony Xperia 1 Mark II

De camera van de Xperia 1 Mark II met drie lenzen is ontworpen met Sony’s Alpha AF-technologie. Dit model is uitgerust met een Zeiss-objectief dat speciaal gekalibreerd is voor het toestel. Ook is het voorzien van Zeiss T* Coating. Dit garandeert een optimale weergave en een uitstekend contrast door weerspiegelingen te beperken. De kennis en ervaring van de Alpha-camera-ingenieurs is ingezet bij het ontwerp van de smartphone. Dit heeft ertoe geleid dat de Xperia 1 Mark II tot 20 fps AF/AE beelden per seconden kan produceren met 60 keer per seconde continue AF/AE-tracking. Dit betekent dat de telefoon objecten continu kan volgen voor een optimale scherpstelling. Dat moet zelfs kunnen in uitdagende situaties zoals bij een snel bewegend object.

Net als de α9 Mark II-camera ondersteunt de Xperia 1 Mark II realtime Eye-AF. Deze functie maakt gebruik van artificial intelligence (AI) om realtime het oog van een object te detecteren en verwerken. Hierdoor is het mogelijk heel precies scherp te stellen op de ogen van het object. Eye-AF kan worden toegepast op zowel mensen als dieren. De smartphone zal de ogen altijd kunnen traceren, zelfs als het object beweegt, als één oog bedekt is, of als een ander object in beeld komt.

De snelle focus van de nieuwe Xperia werkt ook bij weinig licht. Het toestel biedt de bijzondere functie dankzij vier samenwerkende technologieën: Dual Photo Diode-beeldsensor, een autofocussysteem dat bijna 70% van de sensor bestrijkt, de 3D iToF-sensor en een nieuwe brede 1/1,7” Exmor Rs-sensor. De camera met drie lenzen biedt creatieve mogelijkheden met drie brandpuntsafstanden: 16 mm/24 mm/70 mm. Tevens introduceert Sony de nieuwe Photography Pro App gebaseerd op de technologie van Alpha-camera’s. Deze foto-app biedt een vergelijkbare gebruikersinterface waar Alpha-fotografen al vertrouwd mee zijn. Zo biedt de app toegang tot manuele bedieningsmogelijkheden om ISO, sluitertijd, output naar RAW en nog veel meer in te stellen.

De Imaging Edge for Mobile App verbindt de Xperia 1 Mark II eenvoudig met Sony’s Alpha-camera’s. Zo is de smartphone inzetbaar als monitorscherm om op afstand onder meer de compositie, focus, ISO en andere instellingen te regelen. Dit biedt de gebruiker ook de mogelijkheid om foto’s van een Alpha-camera over te dragen naar de telefoon. Kleuren en tinten zijn hierdoor zeer eenvoudig en nauwkeurig te controleren.

Naast de mobiele App voor fotografie heeft Sony de Cinematography Pro App. Deze app van CineAlta en Cinematic is standaard voor geïnstalleerd op de Xperia 1 Mark II en biedt 21:9 4K HDR-producties met 24/25/30/60 fps. De nieuwe app is uitgerust met Touch AF, Metered Manual, Level Meter en verbeterde witbalansinstellingen. Dit biedt meer manuele bedieningsmogelijkheden, terwijl de unieke Intelligent Wind Filter-technologie ruis en interferentie van wind beperkt.

Entertainment ook

De Sony Xperia 1 Mark II is afgesteld voor een goede entertainmentervaring. Zo worden motion blur en framevertraging door het toestel beperkt. Dit moet een helderdere beeldkwaliteit garanderen. Tevens moet de geluidsweergave uitstekend zijn dankzij Dolby Atmos. Dit in samenwerking met Sony Pictures Entertainment geoptimaliseerd.

De Xperia 1 Mark II biedt nieuwe witbalansopties om tegemoet te komen aan de wensen van professionele gebruikers: D50 of D55 (foto’s om af te drukken), D61 (films maken), D65 (fotografie en cinematografie) en D93 (tv-zenders). De Creator-modus “powered by CineAlta” is geïnspireerd op de Master Monitor-kleurreproductie van Sony’s professionele technologie. Deze biedt een perfecte kleurnauwkeurigheid met het BT.2020-kleurenpalet en 10bit Smoothing Technology.

Naast de knowhow op het gebied van video heeft Sony de kennis op audiogebied ingezet. Zo is de beste audiohardware gebruikt om een echt authentieke luisterervaring te bieden in samenwerking met Sony Music Entertainment. De Xperia 1 II is tevens zeer geschikt voor het beluisteren van 360 Reality Audio dankzij de unieke hardwaredecodering. 360 Reality Audio is gebaseerd op object-based spatial audiotechnologie van Sony. Deze audiocodec maakt het voor producers en artiesten mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. Elementen als de positie, afstand en hoek van bijvoorbeeld instrumenten in de studio wordt meegenomen in de

geluidsopnamen. Dit resulteert in een muziekbelevenis die voelt als het bijwonen van een liveconcert.

Entertainmentliefhebbers kunnen voortaan genieten van optimale geluidskwaliteit via de stereoluidsprekers aan de voorzijde van het toestel. Tevens brengt Sony de 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting terug. Dankzij significante audiotuning werd crosstalk beperkt tot een onhoorbaar niveau van 20 dB – meer dan 90% lager dan bij USB-C-hoofdtelefoonaansluitingen.Naast High-Resolution en High-Resolution Wireless Audio introduceert de Sony Xperia 1 Mark II ook DSEE Ultimate. Deze nieuwe technologie maakt gebruik van AI om de audiofrequentie en bit rate automatisch te verbeteren in realtime, waardoor elk nummer een hoge resolutie benadert. Dit werkt zowel met bedrade als met draadloze koptelefoons, en met lokale of streaming muziek.

Belangrijkste specs op een rijtje

Accu van 4000 mAh (binnen dertig minuten tot vijftig procent opgeladen; er is ook draadloos opladen)

21:9-beeldverhouding

Qualcomm Snapdragon 865-processor met 5g-modem en -ondersteuning

8 GB aan werkgeheugen

256 GB aan interne opslagruimte (uitbreidbaar tot 1 TB middels micro-sd-kaart)

Ondersteuning voor DualShock 4-controllers

Corning Gorilla Glass 6 aanwezig

Waterdichtheid van niveau ip65/68

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 Mark II is vanaf eind voorjaar 2020 verkrijgbaar in de Benelux. Het toestel is uitgerust met Android 10 en is beschikbaar in zwart en paars.