Spiekmodus gelekt voor Microsoft Surface Duo

Microsoft heeft een handigheid bedacht voor het dual-screen apparaat Surface Duo dat eind dit jaar moet verschijnen. Het gaat om een spiekmodus waardoor je toch kunt zien wat je notificaties zijn, ondanks dat het apparaat is dichtgeklapt. Het apparaat heeft namelijk geen scherm aan de buitenkant.

Spiekmodus

Op een gelekte video via WalkingCat op Twitter is te zien dat je Surface Duo ook een beetje kunt openen, waarna je een klein gedeelte van het scherm kunt zien met precies een randje voor de meldingen. Dit spiekgedeelte toont ongeveer wat je ziet in de notch van een telefoon: je ziet hoe je netwerkverbinding ervoor staat, wat de tijd en de datum is en tot slot ook wat de meldingen zijn van de verschillende apps die je gebruikt.

Swipe je ze omhoog, dan kun je ze bekijken, maar als je ze naar links of rechts swipet verdwijnen ze. Er is bovendien nog een video verschenen waarin je een telefoontje krijgt. Hier zie je in het spiekgedeelte een profielfoto, naam en telefoonnummer met uiteraard de knop om het telefoongesprek op te nemen. Toch erg handig, als je niet meteen beide 5,6-inch schermen wilt openen.

Microsoft Surface Duo

Het is nog even wachten op het zeer langverwachte apparaat van Microsoft: hij wordt in het feestdagenseizoen van 2020 verwacht, terwijl hij ongeveer een half jaar geleden al werd aangekondigd.