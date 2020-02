TCL staak later dit jaar de verkoop van Blackberry-telefoons

TCL Communications is momenteel verantwoordelijk voor de nieuwe Blackberry-telefoons, maar dat houdt later dit jaar op. In een tweet heeft de telefoonmaker laten weten na 31 augustus er geen telefoons meer onder het merk worden uitgebracht door TCL.

Geen Blackberry meer

TCL heeft vanaf die datum namelijk de rechten van het merk niet meer in handen, waardoor er geen nieuwe telefoons gemaakt en ontworpen mogen worden. De fabrikant heeft het dan alsnog bijna vier jaar volgehouden, nadat Blackberry zelf in 2016 besloot om te stoppen met het produceren van eigen smartphones. Sinds december 2016 heeft TCL de rechten in handen, maar die verlopen dus op 31 augustus 2020. Mocht je nog zo’n smartphone gebruiken, dan kun je tot 2022 rekenen op ondersteuning vanuit het bedrijf.

Het bedrijf combineerde het design en in sommige gevallen ook de functionaliteit van een Blackberry (je weet wel, met dat fysieke toetsenbord) met de kenmerken van een typische Android-telefoons. Geen van deze telefoons bleek echter een hit te zijn en ook de reviews waren niet altijd denderend. Daarom is het niet gek dat TCL besloten heeft de deal ook zelf niet te verlengen. Waarschijnlijk betekent dit dat het merk voorlopig van de markt verdwijnt, totdat de volgende partij natuurlijk een poging wil wagen.