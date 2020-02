Testversie Android 11 voor ontwikkelaars uitgebracht

Ontwikkelaars hebben werk aan de winkel, want de testversie van Android 11 is uitgebracht door Google. Hierdoor weten we alvast meer over de nieuwe versie van Android, bijvoorbeeld dat het mogelijk wordt om gesprekken vast te pinnen in de bovenbalk van het toestel.

Project Mainline

Sinds Android 10 is het mogelijk om losse onderdelen van Android te updaten (Project Mainline). De ‘Mainline’ zijn in het geval van Android 11 twaalf onderdelen, waarvan er een aantal in dit artikel voorbij komt.

Om te beginnen verschuift de focus steeds meer naar 5G. Google zorgt ervoor dat ontwikkelaar hun wifi-mogelijkheden binnen apps groter kunnen aanpakken in Android 11.

Android 11

Google is van plan om Android 11 beter optimaliseerbaar te maken voor de veelheid aan schermen die er nu aankomen. Schermen met een ‘perforatorgat’-camera en schermen met een watervalrand bijvoorbeeld. Hierdoor moeten apps beter tonen op de veelheid aan schermtypes.

Waarschijnlijk is de meest opvallende nieuwe mogelijkheid die om gesprekken in de notificatiebalk vast te zetten. Dat betekent dat je een belangrijk gesprek altijd voorhanden hebt, dus niet alleen als de ander een reactie heeft gegeven. Sowieso wordt de notificatiebalk aanzienlijk socialer: je kunt zelfs direct via die balk afbeeldingen invoegen in een antwoord naar iemand.

Er wordt ook iets veranderd aan toestemmingen met betrekking tot de locatie. Apps mogen niet langer in de achtergrond bijhouden wat je locatie is én je kunt zelf kiezen om een app slechts één keer toestemming te geven je locatie te zien. Dat laatste geldt ook voor andere zaken, zoals het gebruiken van de microfoon of de camera.

Google Pixel

Waarschijnlijk gaat het nog erg lang duren voor andere telefoons van Android 11 gebruik kunnen maken, maar Google zorgt er altijd wel voor dat zijn eigen lijn van de nieuwste versie wordt voorzien. Alle Pixel-toestellen vanaf Pixel 2 kunnen rekenen op Android 11.

Het is echter nog pril: de nieuwe versie van het veelgebruikte besturingssysteem zit sinds nu in de testfase voor ontwikkelaars. Het wordt nog niet direct een beta-test, want Google wil eerst weten wat ontwikkelaars ervan vinden. Het is zelfs vrij vroeg met het versturen van de ontwikkelaarstestversie, normaal is dit in maart.

Google heeft nog niet gezegd wanneer de officiële release plaatsvindt, maar kijkend naar het verleden is dit waarschijnlijk in of net na de zomer.