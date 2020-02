Vlog toont meer van Xiaomi Mi Mix Alpha met schermen rondom

We zien de laatste tijd steeds meer telefoons met vernieuwende oplossingen voor de schermen. Denk aan vouwbare schermen en watervalschermen die aan de zijkanten van het toestel doorlopen. Dat laatste neemt Xiaomi erg serieus, want concepttelefoon Xiaomi Mi Mix Alpha bestaat bijna alleen uit scherm. Daar is een vlog van gemaakt.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Het is aan YouTuber MKBHD om de wereld te laten zien dat de concepttelefoon die vorig jaar online verscheen inderdaad werkt. Hij laat in de video een unboxing van het toestel zien en loopt er vervolgens mee rond om te laten zien hoe dat toestel met 90 procent aan schermen rondom eigenlijk kan werken. Deze telefoon is niet vouwbaar, maar heeft simpelweg schermen aan elke kant. Alleen aan de achterkant is een zwarte streep te vinden waarin de camera’s zich schuilhouden:

Het is een concepttelefoon en dat betekent dat er een heleboel innovatie in zit die we mogelijk ook in andere telefoons gaan zien. Het toestel heeft behalve een kleien aan/uit-knop op de bovenkant geen fysieke knoppen, want daar is geen ruimte voor met al die centimeters aan schem. Bovendien toont deze telefoon notificaties op een heel andere wijze: het heeft er immers altijd scherm voor ter beschikking. De vingerafdrukscanner zit in het display en de luidspreker bestaat niet: geluid wordt gemaakt via een speaker onder het scherm die het glas zo doet vibreren dat je het alsnog goed hoort.

Selfies maken

Het achterste scherm wordt gebruikt om de wallpaper te laten doorlopen, want het toestel als geheel een tof effect geeft. Bovendien kun je nu het scherm overal aanwezig is ook met de camera’s aan achterkant van het toestel een selfie maken. Hierdoor heb je veel betere camera tot je beschikking. Sowieso merkt deze Xiaomi op wanneer je het toestel van kant wijzigt, waardoor je daarop ook je widgets kunt instellen.