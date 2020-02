Volgende Asus ROG Phone komt met drie maanden Google Stadia

Asus heeft bevestigd dat de volgende Asus ROG Phone standaard Google Stadia aan boord zal krijgen, maar daar blijft het niet bij. Eerder deze maand bracht de fabrikant de gamestreamingdienst van Google al naar zijn andere gamingsmartphones, de ROG Phone en ROG Phone 2.

Google Stadia op Asus ROG Phone III

XDA Developers meldt dat Asus voornemens is Google Stadia als standaardapplicatie mee te geven op de volgende ROG Phone, waarschijnlijk de Asus ROG Phone III. Daardoor moet de gamestreamingdienst voor een groter publiek toegankelijker gemaakt worden, in elk geval voor de mensen die al een interesse in gaming hebben. De samenwerking tussen Google en Asus loopt door tot ergens in 2021 en geldt voor alle landen waarin Google Stadia beschikbaar is, waaronder Nederland, België, de Verenigde Staten en meer landen.

Tegenover de website T3 laat een vertegenwoordiger weten dat het daar niet bij blijft. Want je krijgt ook nog eens Google Stadia Pro voor drie maanden cadeau wanneer je de volgende Asus ROG Phone in huis haalt. Dat is dezelfde bonus die early adopters van de gamestreamingdienst kregen. Het lijkt misschien een beetje overdreven om zulke krachtige hardware te gebruiken voor het streamen van games – omdat je de hardware niet nodig hebt – maar je kunt het ook zien als een compleet pakket dat interessant kan zijn voor gamers.