Vouwtelefoon Huawei Mate Xs en tablet MatePad Pro 5G aangekondigd

Huawei heeft officieel de Huawei Mate Xs uit de doeken gedaan. Dit is de opvolger van de vouwtelefoon Huawei Mate X van vorig jaar. Ook heeft het bedrijf meteen een 5g-versie van zijn Huawei MatePad gepresenteerd in de vorm van de Huawei MatePad Pro 5G.

Huawei Mate Xs en MatePad Pro 5G

Ondanks het feit dat Mobile World Congress 2020 niet doorgaat, doen toch enkele bedrijven de aankondigingen die gepland stonden. Sony deed dat en nu doet Huawei dat ook met de Huawei Mate Xs en MatePad Pro 5G. Beide apparaten zullen hevig leunen op de AppGallery van de fabrikant, het alternatief van de Google Play Store. De opvouwbare smartphone Mate Xs is de opvolger van de vorig jaar gepresenteerde Huawei Mate X en heeft betere specs aan boord, waaronder de Kirin 990 5g-chipset.

Daarnaast is er 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte aanwezig. Ook zijn er twee accu’s die samen beschikken over 4500 mAh. Het scherm is opengevouwen 8-inch groot, maar er zijn onder de motorkap wel verbeteringen doorgevoerd. Zo moet de structuur van het scherm nu tachtig procent sterker zijn. Als je het toestel opvouwt, dan krijg je twee schermen, die nagenoeg randloos zijn. Het scherm aan de ene kant is 6,6-inch groot, terwijl het scherm aan de andere kant een grootte heeft van 6,38-inch.

De nieuwe Huawei Mate Xs moet later dit jaar verkrijgbaar zijn voor 2499 euro.

De Huawei MatePad Pro 5G is één van de eerste 5g-tablets van dit moment en beschikt over een display van 10,8-inch. Onder de motorkap zit de Kirin 990-processor, samen met 8 GB aan werkgeheugen, 256 GB aan interne opslagruimte en een accu van 7250 mAh (die draadloos opgeladen kan worden). Daarnaast zitten er twee camera’s achterop en treffen we een cameragat in het oled-scherm aan. Daarnaast is de tablet met een aantal accessoires te gebruiken, zoals de stylus M-Pencil en het draadloze toetsenbord.

Allebei de apparaten zullen op Android 10 draaien, maar dan wel een versie zonder licentie en zonder toegang tot Google Play. Daaroverheen zit natuurlijk de EMUI-software van Huawei, de Android-skin van het bedrijf. De hierboven beschreven Huawei MatePad Pro 5G gaat 749 euro kosten en zal vanaf april 2020 beschikbaar zijn. Een goedkopere versie met wifi, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte gaat 549 euro kosten.