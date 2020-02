De populaire berichtendienst WhatsApp heeft sinds kort een donkere modus. Maar die is vooralsnog nog niet voor iedereen beschikbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je eraan komt en hoe je de donkere modus vervolgens activeert.

De trend van de donkere modus is nog steeds heel erg levend. Verschillende apps hebben zo’n modus in de afgelopen maanden en jaren uitgebracht om twee redenen: de donkere kleuren zijn beter voor je ogen, vooral in de avond. En wanneer je een amoled-scherm hebt en zwart ook echt zwart is (waardoor het scherm in feite niet geactiveerd wordt), dan is dat positief voor de energieconsumptie. WhatsApp is één van de laatste, grote apps van dit moment die nog geen donkere modus had — maar dat is onlangs dus veranderd.

Donkere modus voor WhatsApp

Voordat je de donkere modus echter kunt activeren in de app, die je onderdeel te zijn van het bèta-programma van de dienst. Dat kun je doen door je aan te melden via Google Play, de digitale winkel van het Android-platform. Tegenwoordig gaat dat heel gemakkelijk door naar de bèta-pagina te gaan binnen de winkel en je aan te melden met hetzelfde Google-account. Dit is tevens de pagina waar je het programma kunt verlaten. Heb je je aangemeld, dan kun je een update verwachten voor de app; dan ben je officieel toegetreden.

Mocht je je niet willen aanmelden, dat kan. Het testen van nieuwe functies brengt weinig risico met zich mee. Ondergetekende doet dit al een paar jaar en heeft nog geen gekke dingen gezien. Maar we kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen is. Daarom is het goed om te weten dat je ook een simpel apk-bestand kunt downloaden en installeren. Dan moet je nog wel even onder Instellingen > Apps en meldingen > Speciale app-toegang > Onbekende apps installeren en dan aangeven bij Google Chrome dat ‘ie apps mag installeren.

Donkere modus instellen

Je vindt de donkere modus door naar Instellingen en dan naar Chats te gaan. Bovenaan het beeld staat nu de nieuwe optie voor thema’s. Dit is de plek waar je de modus kunt activeren. Je hebt de keuze uit drie opties: System default, Light en Dark. De eerste optie zorgt ervoor dat de app meedoet met de rest van het systeem, wanneer dat in de donkere modus staat (of wanneer er automatisch gewisseld wordt tussen lichte en donkere modi). Ook kun je er dus gewoon voor kiezen om standaard de dark mode te activeren, als je dat wil.

Helaas is het niet zo dat zwart in dit geval ook echt zwart is, dus heel veel winst zul je niet behalen als eigenaar van een telefoon met een amoled-scherm. Je energieverbruik zal ongeveer hetzelfde blijven. Wel is het zo dat de app nu een stuk prettiger is om te gebruiken in de avond, omdat de kleuren zachter zijn voor je ogen. De groene kleur van de berichten is ook wat aangenamer, maar verder zijn er geen aanpassingsmogelijkheden zoals je die bij bijvoorbeeld Telegram wel hebt. Misschien iets voor een toekomstige update.

Meer lezen?

