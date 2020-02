Xiaomi Mi 10 krijgt 90hz-scherm en snelladen tot 50 Watt

Xiaomi gaat morgen de opvolger van de populaire Xiaomi Mi 9 aankondigen. De Xiaomi Mi 10 zou volgens de laatste berichten een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz krijgen. Tevens kun je dit toestel zeer snel weer opladen.

De CEO van Xiaomi, Lei Jun, kan blijkbaar niet wachten op de officiële presentatie van morgen, want de beste man heeft vandaag al enkele details van de nieuwe smartphone vrijgegeven. Zo heeft Lei Jun op Weibo geplaatst dat de Xiaomi Mi 10 een scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz gaat krijgen. Hierdoor worden beelden veel vloeiender weergegeven. Het scherm biedt ook ondersteuning voor HDR10+. Opladen moet ook veel sneller gaan. Dankzij ondersteuning voor snelladen tot 50 Watt is de smartphone ruim binnen het uur weer helemaal vol.

Verder zijn er ook geruchten over de nieuwe smartphone. Zo zou de batterij een capaciteit van 4.400 mAh hebben. Draadloos opladen wordt ondersteund en kan met 30 W, terwijl ook reverse charging met 10W wordt ondersteund. Zeer waarschijnlijk krijgt het toestel een Amoled-scherm.

Opvolger van Xiaomi Mi 9

Morgen houdt de Chinese fabrikant een groot evenement waar het toestel officieel wordt aangekondigd. Het toestel moet de opvolger worden van de Xiaomi Mi 9. Dit toestel zorgde ook mede voor de doorbraak van Xiaomi in ons land en viel met name op door de goede specificaties in combinatie met de lage prijs.