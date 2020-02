Xiaomi presenteert Mi 10 en Mi 10 Pro met 108-megapixel camera

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft de opvolger van de Mi 9 officieel gepresenteerd voor de Chinese markt. Xiaomi komt nu met de Mi 10 en de Mi 10 Pro. De toestellen krijgen een oled-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz en onder andere een 108-megapixel camera.

Beide smartphones lijken op het eerste gezicht behoorlijk op elkaar. Er is een curved oled-scherm van 6,67-inch in een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. De verversingssnelheid van het scherm is 90hz. Hierdoor krijg je vloeiendere beelden te zien. De smartphones krijgen beide de nieuwe Qualcomm Snapdragon 865-processor met 8 GB werkgeheugen. De gewone Mi 10 heeft 128 GB opslaggeheugen en de Mi 10 Pro krijgt 256 GB opslaggeheugen.

Vier camera’s achterop

Grotere verschillen zijn er bij de camera’s van beide toestellen. Voorop vinden we op beide apparaten een camera van twintig megapixel. Deze vinden we in de linkerbovenhoek in een gaatje in het display. Achterop vinden we vier camera’s terug. De hoofdcamera is een 108-megapixel camera van Samsung met een diafragma van f/1.7. De Mi 10 heeft een ultra-groothoeklens van dertien megapixel (f/2.4), een macrocamera van twee megapixel en een dieptesensor. De Mi 10 Pro heeft een ultra-groothoeklens van twintig megapixel, een portretcamera van twaalf megapixel en een telelens van acht megapixel met 10x hybride zoom.

De batterij van de Mi 10 is 4.780 mAh. De batterij van de Mi 10 Pro is met 4.500 mAh net een slagje kleiner. Opladen kan echter wel erg snel met 50W laden, 30W draadloos opladen en 10W reverse charging.

Europese release volgt later

Beide modellen verschijnen deze maand al in China. De Mi 10 is uiteraard het goedkoopste model. Deze gaat omgerekend 525 euro kosten. De Mi 10 Pro 665 euro. De Mi 10-serie komt ook naar Europa toe. De serie zou tijdens het Mobile World Congress 2020 voor de internationale markt worden gepresenteerd. Vanwege het annuleren van het MWC is ook deze presentatie voorlopig afgeblazen. Xiaomi komt later met een nieuwe datum.