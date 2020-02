Zijn je Google Play notificaties weg? Met deze app krijg je ze terug

Sinds kort is het zo dat de Google Play notificaties niet meer zichtbaar zijn na het automatisch laten updaten van je Android-apps. Maar met deze app ben je in staat ze terug te krijgen, zodat je altijd het overzicht hebt als het om onlangs geüpdatete applicaties gaat.

Onlangs kwam in het nieuws dat de Google Play Store geen notificaties meer laat zien wanneer apps automatisch geüpdatet zijn in de tijd dat je je telefoon of tablet oplaadt. Enerzijds is dat een prima gegeven, want je krijgt zo minder notificaties in beeld en hebt dus minder om je druk over te maken. Anderzijds snappen we best dat er mensen zijn die het overzicht willen bewaren en voor die mensen hebben we een dikke tip: AppNotifier. Deze applicatie is in staat de verdwenen Google Play notificaties in beeld te brengen.

Google Play notificaties krijgen met AppNotifier

De applicatie is gratis te downloaden uit Google Play en werkt precies zoals je zou verwachten. Wanneer je je telefoon of tablet aan de oplader legt, dan krijg je notificaties van apps die onlangs automatisch geüpdatet zijn. In een aankondigingsbericht op Reddit legt maker Braden Farmer uit dat hij zelf ook flink geïrriteerd was door het besluit van Google en dat hij daarom zelf een oplossing bedacht. Bovendien is de app helemaal gratis, krijg je geen advertenties te zien en is die open source — andere developers kunnen er dus ook mee aan de haal.

De app werkt op de achtergrond en controleert altijd of er apps geüpdatet zijn. Wanneer dat het geval is, dan worden die updates verzameld in een stille notificatie, zoals Google Play dat zelf ook altijd deed. Daarnaast heeft AppNotifier nog een andere handige functie: de app kan namelijk ook updates bijhouden van apps die niet uit Google Play komen. Nu zullen veel mensen daar geen gebruik van maken, maar voor de power user kan dit een doorslaggevende factor zijn om in één oogopslag alle geüpdatete apps op je apparaat te kunnen zien.

