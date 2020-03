ADV: Tot 30% korting in de Microsoft Store op 6 Surface-modellen

Er is een exclusieve sale in de Microsoft Store gaande, waar je zes verschillende Surface-modellen kunt aanschaffen met een korting tot dertig procent. Het gaat om de Microsoft Surface Pro 7, Microsoft Surface Laptop 3 en vier andere modellen.

Als je op zoek bent naar een duurzaam, slank en stijlvol alternatief voor een traditionele laptop, dan is de Microsoft Surface Laptop 3 misschien wat voor je. Het apparaat heeft een touchscreen van 13,5- of 15-inch. Vanwege het touchscreen kun je ook ontzettend veel elementen bedienen met je vinger, waardoor je dus minder afhankelijk bent van een muis en toetsenbord. Zo kun je bijvoorbeeld heel snel door artikelen bladderen, foto’s bekijken, video’s selecteren of muziek uitkiezen. Daarnaast is er een koptelefoonaansluiting, evenals een usb-c- en usb-a-poort. Ook krijg je toegang tot de Surface Connect-poort, waar je allerlei accessoires op aansluit.

Er bestaan verschillende modellen: met een quadcore-processor (kies uit een Intel Core i3 of Core i5) en twee AMD Ryzen-kaarten, voor ultieme grafische prestaties voor je videogames (de Ryzen 5 of Ryzen 7). Voor de accu maakt het overigens niet uit welke schermgrootte je kiest, want in beide gevallen gaan ze tot 11,5 uur mee. Het is dus geen probleem als je een keer je lader vergeet. Verder heb je de keuze uit 8 of 16 GB aan werkgeheugen en 128, 256 of 512 GB aan opslagruimte. En als dat niet genoeg is, biedt Microsoft ook nog een 1 TB-versie aan. Je krijgt nu tien procent korting op dit product.

Ben je op zoek naar een capabele tablet die je ook als volwaardige laptop kunt gebruiken, kijk dan niet verder dan de Microsoft Surface Book 2. Dit apparaat is verkrijgbaar met een 13,5- of 15-inch scherm, met een hoge resolutie van 3000 bij 2000 pixels. De accu gaat tot zeventien uur mee, waardoor je twee volle werkdagen overleeft zonder naar de lader te hoeven grijpen. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar: zo kun je kiezen voor maximaal 16 GB aan werkgeheugen en maar liefst 1 TB aan opslagruimte, op een snelle ssd-schijf.

Je kunt tevens kiezen uit verschillende processoren. De 13,5-inch variant heeft namelijk een 7de generatie Intel Core i5 of een 8ste generatie Intel Core i5- of i7-processor. De 15-inch laat je kiezen uit de 8ste generatie Intel Core i5- of i7-processors. Als je voor de versie met grafische kaarten van NVIDIA gaat, dan haal je ook meteen de beste Surface voor gaming in huis, waarmee je kunt genieten van titels als Sea of Thieves. Eén van de belangrijkste aspecten is echter dat de tablet behoorlijk licht is, zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen. En dat is gelukkig het geval. Je krijgt nu dertig procent korting op dit product.

Met de Microsoft Surface Studio 2 haal je de ultieme creatieve ervaring in huis. Je ideeën krijgen de ruimte door briljante kleuren, spetterende graphics, snellere processors, intuïtieve tools en een verbluffend, instelbaar 28-inch beeldscherm. Met recht de krachtigste Surface ooit. Het scherm heeft een hoge resolutie van 4500 bij 3000 pixels en een beeldverhouding van 3:2. 4K is zelfs mogelijk op 60 Hz. Qua opslag heb je de keuze uit 1 of 2 TB, op een razendsnelle ssd (solid state drive, sneller dan een traditionele harde schrijf).

Het apparaat beschikt over veel aansluitingen, zodat je niets te kort komt. Denk dan aan vier USB 3.0-poorten (één poort met hoog vermogen), standaard formaat SD-kaartlezer (SDXC-compatibel), USB-C, hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm en 1 Gigabit Ethernet-poort. Qua werkgeheugen heb je de keuze uit 16 of 32 GB. Verder zit onder de motorkap een Intel Core i7-processor, waardoor je nooit om snelheid verlegen zit. De stereospeakers ondersteunen Dolby Atmos en je kunt moeiteloos je draadloze Xbox-controller koppelen. Je krijgt nu vijftien procent korting op dit product.

De Microsoft Surface Go is een prima geschikte compagnon voor onderweg, eentje waar je overal op kunt werken dankzij zijn compacte formaat. De Go combineert de prestaties van een laptop met de draagbaarheid van een tablet, en geeft je toegang tot Windows 10 Home. Ben je op zoek naar draagbaar gemak en mag het allemaal niet te veel wegen? De Surface Go weegt slechts 522 gram, dus kan vrijwel altijd nog wel in de tas. Het scherm van 10-inch heeft een batterijvriendelijke resolutie van 1800 bij 1200 pixels. De accu kan onder meer daardoor 9 uur meegaan.

Je kunt kiezen uit twee soorten harde schrijven: een traditionele van 64 GB of een veel snellere ssd van 128 GB. Daarnaast is er 4 tot 8 GB aan werkgeheugen en zijn er aansluitingen als USB-c, een koptelefoonaansluiting, de Surface Connect-poort, de Type Cover-poort (voor je toetsenbord én bescherming) en een ingebouwde microSD-kaartlezer. Verder zijn er stereoluidsprekers aanwezig met ondersteuning voor Dolby Audio. Je krijgt nu acht procent korting op dit product.

De Microsoft Surface Pro X is een fenomenale 2-in-1-laptop met een touchscreen van 13-inch. Ook is er ondersteuning voor 4G, waardoor je er onderweg mee kunt werken – zonder afhankelijk te zijn van wifi. Deze laptopvervanger is dus als het ware altijd online. Niet alleen is de Surface Pro X ultra dun, ook combineert die ultieme mobiliteit met geweldige graphics.

Je kunt de Surface Pro X uitrusten met 8 tot 16 GB aan werkgeheugen en een solid state drive, een schijf die veel sneller is dan de traditionele harde schijf, van 128, 256 of zelfs 512 GB. Bovendien krijg je toegang tot een nieuwe, speciale processor van Microsoft: de Microsoft SQ1. De cpu is speciaal voor de Microsoft Pro X ontwikkeld, in samenwerking met Qualcomm. Hij is energiezuinig en krachtig, wat natuurlijk ideaal is voor een dunne laptopvervanger als de Surface X.

De Microsoft Surface Pro X beschikt verder over een nieuw soort toetsenborddock. Wat dit dock uniek maakt is de opbergruimte voor de stylus van de X. Dat is ook de plek waar je hem kunt opladen. Zo ligt die stylus ook nooit ergens los in de tas en heb je hem altijd bij de hand. De Pro X weegt 760 gram en is slechts 5,3 millimeter dun. Het is tot nu toe de dunste laptop die Microsoft uitgebracht heeft. Verder beschikt de X over twee usb-c-poorten, twee microfoons met ruisfilter, een 4k-webcam en snelladen. Je krijgt nu tien procent korting op dit product.

Eén van de beste 2-in-1-tablets van dit moment is nog altijd de Microsoft Surface Pro 7. Het apparaat is behoorlijk licht, ontzettend veelzijdig, echt robuust en natuurlijk heel betrouwbaar. Naast een riant scherm van 12,3-inch beschikt het apparaat ook over de nieuwste generatie mobiele processor en meer aansluitingen dan zijn voorganger. Daarnaast is die lekker compact en past die eigenlijk altijd nog wel in een tas of koffer.

Omdat de accu zo’n tien uur meegaat, kun je ervan uitgaan dat je er een complete werk- of schooldag mee vooruitkomt. Geen probleem dus als je een keer de oplader vergeet en de accu lekker vol is. De Microsoft Surface Pro 7heeft maximaal 16 GB aan werkgeheugen. Verder heb je de keuze uit een solid state drive (een snelle schijf dan de ouderwetse harde schijf) van 128 , 256 of 512 GB of zelfs 1 TB. Je kunt ook kiezen uit 4 of 8 GB aan werkgeheugen en hebt verder de keuze uit drie processor: een dualcore i3, quadcore i5 of quadcore i7. Hoe meer kernen, hoe meer snelheid de tablet heeft om taken te verrichten. Je krijgt nu tien procent korting op dit product.

De actieperiode loopt tot en met 29 maart 2020 en geldt alleen in de Microsoft Store.

Gemaakt in opdracht van Microsoft.