Afbeeldingen van Samsung Galaxy A11 verschenen

Dit is hoe de Samsung Galaxy A11 eruit komt te zien. Deze render, geplaatst door Androidheadlines, volgt na vele leks rondom het toestel. De smartphone heeft zoals verwacht drie camera’s aan de achterkant.

Opvolger Galaxy A10

Het drietal camera’s aan de achterzijde van het toestel zijn 13 megapixel, 5 megapixel en 2 megapixel. Het is nog onbekend of een van deze camera’s een dieptesensor is of wellicht een groothoeklens. Deze opvolger van de Galaxy A10 is verder, zoals de renders laten zien, in ontwerp niet heel anders dan eerdere telefoons in de reeks.

Het scherm van Samsung Galaxy A11 is een niet-gecurvede Infinity-O-variant die verder gehuld is in een plastic behuizing. Het gaat om een budgettoestel en het materiaalgebruik onderschrijft dat. Hetzelfde geldt voor de bezels, de zwarte ‘lijst’ om het scherm: deze is relatief dik, zeker gezien de trend die we de laatste jaren zien om smartphones juist van steeds dunnere -of zelfs helemaal geen- bezels te voorzien.

Samsung Galaxy A11

Het display is 6,2 inch HD+ en de prestaties van telefoon moeten komen uit de Exynos 7 octo-core processor met 3GB werkgeheugen. Opmerkelijk is echter de batterij: het toestel zal waarschijnlijk enorm lang meegaan aangezien de accu 5.000mAh is. Misschien haalt hij zelfs twee dagen op één keer opladen.

Het is nog niet duidelijk of deze smartphone ook naar Europa komt en wanneer Samsung van plan is deze officieel aan te kondigen.