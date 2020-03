Amazon lanceert officieel Nederlandse website en meer

De online winkelketen Amazon is vanaf nu officieel in Nederland beschikbaar, met zijn eigen website en lokale producten. De winkel biedt ook een abonnement aan, genaamd Prime, dat je veel voordeel op kan leveren wanneer je van plan bent veel met of via de site te doen.

Amazon lanceert Nederlandse website

Vanaf vandaag kunnen klanten terecht op Amazon.nl, waar ze meer dan 100 miljoen producten kunnen kopen in meer dan dertig categorieën. De online winkel biedt een ruime keuze, waaronder neautyproducten, computers, elektronica, de Fire TV Stick, keukenapparatuur, kleding, kindle e-readers, de Ring Video Doorbell, schoenen, speelgoed, sportartikelen en woonartikelen. Bestellingen boven de 20 euro, die worden verkocht en bezorgd door Amazon, worden gratis geleverd.

Winkelen gaat via de site of via de Amazon Shopping-app. Het aanbod op Amazon.nl omvat Nederlandse merken als Philips, Rituals, Friesland Campina, Hunkemöller en Scotch & Soda en internationale merken als Samsung, Bose, Mattel, Hasbro, Lego en Bosch. Klanten kunnen makkelijk producten vinden in het groeiende aanbod, klantenrecensies lezen, gepersonaliseerde aanbevelingen zien, verlanglijstjes maken en hun bestellingen volgen.

Wanneer je een abonnement neemt op Prime, dan krijg je toegang tot veel extra’s: gratis snelle bezorging van miljoenen producten, onbeperkt streamen van duizenden populaire films en tv-series via tv, tablet of smartphone, gratis games en in-game-content met Twitch Prime en onbeperkte foto-opslag met Amazon Photos.

Prime Video biedt een grote selectie aan van populaire films en tv-series waaronder Amazon Original series als The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan , de met een Emmy Award bekroonde The Marvelous Mrs. Maisel en Fleabag, de nieuwste filmreleases in Nederland waaronder Hustlers, Joker en Bohemian Rhapsody plus lokale titels als Jiskefet en Bon Bini Holland 2 . Klassiekers als The Office en The Big Bang Theory zijn ook beschikbaar naast populaire filmseries als Harry Potter en The Dark Knight . Je kunt deze titels bekijken en downloaden wanneer je wil en waar je wil met de Prime Video-app op je televisie, tablet, smartphone, consoles of online.

Je kunt Prime dertig dagen gratis uitproberen en vervolgens lid worden voor 2,99 euro per maand.